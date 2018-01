May wil regering herschikken kv

Bron: Belga 0 De Britse premier Theresa May is van plan om haar regering te herschikken. Dat bericht de Britse krant The Sunday Times. Op de meest belangrijke posten - de ministers van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Financiën en Brexit - komt er evenwel geen verandering.

Minstens zes regeringsleden zullen worden vervangen, zegt The Sunday Times. May wil dat haar regering meer de "moderne en diverse" samenleving weerspiegelt. Door vrouwelijke en gekleurde politici, die veelal ook jonger zijn, aan te duiden wil ze afraken van het "blanke, mannelijke en oude" imago van de Conservatieve Partij. Ze zal onder meer een nieuwe "First Secretary of State" aanduiden, de de facto vicepremier, die Damien Green moet vervangen. Die moest op 20 december opstappen omdat hij gelogen had over pornografisch materiaal op zijn computer.

Op de cruciale posten binnen de regering komt er echter geen verandering. Buitenlandminister Boris Johnson behoudt zijn ambt, net als de ministers van Binnenlandse Zaken Amber Rudd, Financiën Philip Hammond en Brexit David Davis.