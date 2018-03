May weigerde Labourleider Corbyn inzage in dossier over Vergiftiging Russische ex-dubbelspion Skripal SI

18 maart 2018

18u55

Bron: Belga 0 De Britse premier Theresa May heeft geweigerd oppositieleider Jeremy Corbyn toegang te geven tot vitale informatie over de aanval met zenuwgas op de gepensioneerde Russische dubbelspion Sergej Skripal en diens dochter. Corbyn werd evenmin uitgenodigd op de (spoed-)vergadering van de nationale veiligheidsraad, waar de info over de aanval werd besproken.

Corbyn plaatst vraagtekens achter de stelligheid waarmee Downing Street Rusland en president Vladimir Poetin schuldig acht aan de aanval. Op de vraag van de krant The Times over waarom Corbyn werd geweerd, gaf Downing Street geen antwoord.

Toen Corbyn eerder deze week in het parlement zijn twijfels uitte, werd hij door het merendeel van de parlementsleden uitgejouwd. De Labourleider vroeg zich af waarom de regering geen formele vraag tot informatie had gemaakt, in overeenstemming met een artikel uit het verdrag over chemische wapens (CWC, Chemical Weapons Convention).

Het Verenigd Koninkrijk weigerde ook in te gaan op de Russische vraag om Moskou staaltjes te bezorgen van het zenuwgas dat vermoedelijk is gebruikt, "novitsjok". Waarom is niet bekend.

Chemische waakhond van de VN

In de Veiligheidsraad blokkeerden de Britten een Russisch ontwerp van resolutie die opriep tot een "gemeenschappelijk internationaal onderzoek conform de standaarden van de OPCW", de chemische waakhond van de VN.

De gifgasaanval van 4 maart in Salisbury eiste drie slachtoffers: de Skripals en een plaatselijk politieman, detective Nick Bailey. Over hun gezondheidstoestand, zij zijn alle drie opgenomen in een ziekenhuis in Salisbury, worden amper mededelingen gemaakt. Tientallen andere mensen die in de buurt van de Skripals zijn geweest, toen die bewusteloos op een bank werden aangetroffen, bleken geen enkel symptoom van vergiftiging te hebben opgelopen.