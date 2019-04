May: “We vragen uitstel van brexit” kv

02 april 2019

19u10

Bron: eigen berichtgeving 0 De Britse premier Theresa May zal bij de EU uitstel vragen van de brexit, dat heeft ze vanavond meegedeeld tijdens een verklaring. “Ik heb altijd gezegd dat we van een no-deal-scenario op lange termijn een succes kunnen maken, maar een uitstap met akkoord is beter”, aldus May. Ze wil dat het uitstel van de brexit zo kort mogelijk gehouden wordt om de Britse parlementsleden in tussentijd de kans te geven om eensgezindheid te bereiken over het uitstapakkoord.

De verdeeldheid weegt erg zwaar op het parlement, zei May vanavond en “het debat kan niet blijven aanslepen”. Daarom zal ze bij de Europese Unie een verlenging aanvragen van artikel 50, dat de uitstap van het VK uit de EU regelt, tot het uitstapakkoord wordt goedgekeurd door het Britse Lagerhuis.

Ze beklemtoonde nogmaals dat de EU meermaals heeft laten verstaan dat er niet opnieuw over het brexitakkoord kan onderhandeld worden. Bijgevolg blijft May erbij dat de parlementsleden zich achter de deal moeten scharen die ze onderhandelde met de EU. “We kunnen en moeten een compromis vinden”, aldus de Britse premier. Ze hoopt daarbij dat dit kan voor 22 mei, zodat het Verenigd Koninkrijk niet hoeft deel te nemen aan de Europese verkiezingen.



May wil nu samenzitten met Jeremy Corbyn, de leider van oppositiepartij Labour, om een plan uit te werken dat ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan de Britse parlementsleden. Ze hoopt dat voorstel volgende week voor te stellen aan de Raad van Europa. Als May en Corbyn er niet in slagen om een gezamenlijk plan uit te werken, dan zullen er een reeks opties voor de toekomstige relatie met de EU ter stemming voorgelegd worden aan het Lagerhuis, aldus de premier. De regering zal zich vervolgens neerleggen bij de beslissing van het parlement, op voorwaarde dat Labour hetzelfde doet.