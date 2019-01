May waarschuwt parlementsleden voor "onbekend terrein" als ze brexitakkoord verwerpen SVM

06 januari 2019

17u51

Bron: Belga 0 Het Verenigd Koninkrijk zal zich op "onbekend terrein" begeven als de Britse parlementsleden op 14 of 15 januari het brexitakkoord afkeuren. Daar waarschuwde Theresa May vandaag voor. De premier beklemtoonde dat de stemming in het Lagerhuis zoals gepland zal doorgaan. Vorige maand werd een gelijkaardig initiatief nog op het laatste moment afgeblazen.

Net als in België zit ook in het VK het politieke kerstreces erop. In een opiniebijdrage in de Mail on Sunday en tijdens een interview met de BBC spoorde premier May de parlementsleden ertoe aan het brexitakkoord te steunen. Doen ze dat niet, dan begeeft het land zich volgens May op "onbekend terrein".

"Ik denk niet dat iemand kan voorspellen hoe het parlement zal reageren", aldus May. "De top van (oppositiepartij; nvdr) Labour verzet zich tegen elk akkoord om een zo groot mogelijke chaos te creëren. Er zijn mensen die pleiten voor een tweede referendum om de brexit te stoppen. Anderen willen dan weer enkel de brexit steunen als die voor hen perfect is. Het gevaar bestaat dat we op het einde van de rit helemaal geen brexit zullen hebben.”

