May verliest stemming in parlement over brexitstrategie

14 februari 2019

19u07

Bron: Belga 0 De Britse premier Theresa May heeft in het Britse parlement een stemming over haar brexitstrategie verloren. Een niet-bindende motie waarin de Conservatieve regering steun zocht voor haar poging om het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie te heronderhandelen is met 303 tegen 258 stemmen weggestemd. Het parlement trekt haar aanpak dus in twijfel, maar de motie heeft geen dwingende consequenties voor May en haar regeringsploeg.

Het Britse parlement had vorige maand het echtscheidingsakkoord afgewezen. Op aansturen van de parlementsleden probeert May momenteel haar Europese gesprekspartners in Brussel te overtuigen om de onderhandelingen te heropenen en een alternatief te aanvaarden voor de gewraakte backstop. Doel is om de herinvoering van grenscontroles op het Ierse eiland te vermijden.

Vandaag verloor ze echter de steun van brexiteers in haar Conservatieve partij. De hardliners onthielden zich omdat de motie volgens hen ook zou impliceren dat een ongeordende brexit zonder akkoord op 29 maart wordt uitgesloten. Het uitsluiten van een ‘no deal scenario’ zou volgens hen de Britse onderhandelingspositie verzwakken.

“Geef mislukking toe”

De verwerping van de motie legt pijnlijk bloot dat May de controle over haar partij kwijt lijkt te zijn in de laatste, cruciale weken voor 29 maart. Kan ze een meerderheid van het parlement nog achter het echtscheidingsakkoord scharen? De twijfel bij haar Europese gesprekspartners zal nu alleen maar toenemen.

May was zelf niet aanwezig. Onmiddellijk na de stemming lanceerde de socialistische oppositieleider Jeremy Corbyn een oproep aan de regeringsleider om toe te geven dat “haar brexitstrategie mislukt is”.

