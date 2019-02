May verliest stemming in parlement over brexitstrategie SVM

14 februari 2019

19u07

Bron: Belga 0

De Britse premier Theresa May heeft in het Britse parlement een stemming over haar brexitstrategie verloren. Een niet-bindende motie waarin de Conservatieve regering steun zocht voor haar poging om het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie te heronderhandelen is met 303 tegen 258 stemmen weggestemd. Het parlement trekt haar aanpak dus in twijfel, maar de motie heeft geen dwingende consequenties voor May en haar regeringsploeg. (Straks meer)