May verdedigt gesprekken met Labour: “Geen andere keuze” jv

07 april 2019

07u49

Bron: DPA/BELGA 0 De Britse eerste minister Theresa May heeft haar beslissing verdedigd om zich tot de oppositiepartij Labour te wenden in de hoop om nog een brexit-deal te bereiken. "Er was een nieuwe aanpak nodig", nadat het Britse parlement haar akkoord over het vertrek uit de Europese Unie tot drie keer toe had weggestemd, aldus de premier.

In een statement zei May dat ze "al het mogelijke" heeft gedaan om haar conservatieve partij en de Noord-Ierse unionisten van de DUP (die haar gedoogsteun leveren in het parlement) te overtuigen om het akkoord goed te keuren dat ze vorig jaar sloot met de Europese Unie. "Maar die deal werd drie keer verworpen door het parlement en er is geen enkel signaal dat hij binnenkort wel aanvaard zou worden", aldus May. "Er was dus een nieuwe aanpak nodig. We hadden geen andere keuze dan de hand uit te reiken naar de andere kant van het Lagerhuis."

May krijgt van sommigen binnen haar partij kritiek voor haar beslissing om te overleggen met Labour-oppositieleider Jeremy Corbyn. Vrijdag was er nog geen doorbraak in die gesprekken en Corbyn liet al weten "minder verandering dan verwacht" te hebben vastgesteld in het standpunt van de regering. Labour pleit ervoor om tot een douane-unie te komen met de EU en om toegang te verkrijgen tot de eengemaakte markt.

Volgens May is het nodig om snel een compromis te vinden dat een parlementaire meerderheid kan krijgen. "Anders dreigt de brexit waarvoor de Britten gestemd hebben, ons door de vingers te glippen."

Het Britse vertrek uit de EU is momenteel voorzien op 12 april. May heeft Europees president Donald Tusk deze week opnieuw gevraagd om een uitstel van de brexit tot 30 juni. Tusk zou daarentegen pleiten voor een verlenging tot twaalf maanden, een zogenaamde "flextension".

Woensdag vindt in Brussel een speciale EU-top plaats.