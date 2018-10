May spreekt het Britse parlement toe over brexitonderhandelingen: "De EU verlaten zonder akkoord is waarschijnlijk onvermijdelijk" AW

15 oktober 2018

14u13

Bron: Belga 1 De Britse eerste minister Theresa May licht de Britse parlementsleden namiddag om 16.30 uur (Belgische tijd) in over de vooruitgang van de brexitonderhandelingen. Maar van vooruitgang is eigenlijk geen sprake. Zondag slaagden Londen en Brussel er niet in de onderhandelingen over de Ierse grens te deblokkeren en het akkoord zal er deze week vermoedelijk niet komen.

"We willen en hebben vertrouwen in de mogelijkheid om deze herfst tot een akkoord te komen", aldus nog een woordvoerder van May. "Maar de EU blijft aandringen op de mogelijkheid om een douanegrens te installeren in de Ierse Zee, en dat is iets dat het parlement al unaniem verworpen heeft en niet aanvaardbaar is voor de eerste minister."



Deze verrassende aankondiging komt er twee dagen voor een cruciale EU-top. Op die vergadering moest de brexit bekrachtigd worden, maar het ziet er niet naar uit dat dat zal lukken.

Brexit zonder akkoord

Afgelopen weekend werden de inspanningen opgevoerd, maar de onderhandelaars slaagden er niet in een doorbraak te forceren. De kleine Noord-Ierse partij DUP, waarvan de Britse premier Theresa May de steun nodig heeft om haar coalitie op de been te houden, noemde het "waarschijnlijk onvermijdelijk" dat Groot-Brittannië de EU zonder akkoord verlaat. "Als je de houding van de EU ziet en de manier waarop ze May in het nauw drijven, dan zie ik niet welk akkoord de steun van een meerderheid zal krijgen bij een stemming in het Britse parlement", aldus Sammy Wilson, de brexitwoordvoerder van DUP.

'No deal'

De Europse Commissie laat vandaag opnieuw weten dat het de voorbereidingen voor een zogenaamde no deal "voortzet en versterkt".