May smeekt Britten in open brief om zich achter brexitdeal te scharen



IB

25 november 2018

00u41

Bron: The Guardian 1 De Britse premier Theresa May heeft in een open brief de Britten opgeroepen om zich achter de brexit te scharen, nadat ze zich neerlegde bij de Spaanse eisen over Gibraltar. May roept de rivaliserende ‘Leave’ en ‘Remain’-kampen op om de strijdbijl te begraven en het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU te gebruiken als het startpunt van een nieuwe periode van “nationale hernieuwing en verzoening”.

Terwijl de kritiek op de premier groeit over de deal die ze uit de brand heeft weten te slepen en met nieuwe spanningen over Gibraltar die dit weekend hun toppunt bereikten, heeft May geprobeerd om over de politiek heen de hand te reiken aan haar burgers, het Britse volk.

lees verder onder de tweet:

My letter to the nation. #BackTheBrexitDeal pic.twitter.com/VGzNeeXoqg Theresa May(@ theresa_may) link

Via een open brief probeert May de Britten aan te zetten om hun eigen parlementsleden onder druk te zetten om tijdens de cruciale stemming volgende maand haar brexitdeal te accepteren.

In de brief schrijft de premier dat “het land nu moet doorgaan met de brexit”, zodat de ministers zich daarna kunnen concentreren op wat echt belangrijk is in het dagelijks leven van de mensen, zoals “het verbeteren van de gezondheidszorg, het bouwen van meer huizen en het bestrijden van onrechtvaardigheid.”

“Opnieuw samenkomen als een volk”

De brief werd aan de media bezorgd en is op een speciaal daarvoor opgerichte regeringswebsite gepubliceerd. “29 maart volgend jaar, de dag waarop de brexit gepland is, moet het moment markeren waarop we de labels van ‘Leave’ en ‘Remain’ voorgoed terzijde schuiven en we opnieuw samenkomen als een volk”, klinkt het in de brief.

‘No deal or new deal’

Of dat inderdaad gaat gebeuren is de grote vraag, aangezien de brexitkwestie het land intern verscheurd lijkt te hebben. Binnen Mays eigen partij zweren zowel ‘Leavers’ als ‘Remainers’ al om het plan weg te stemmen, net zoals verschillende ex-ministers die onder May gediend hebben. Zij voorspellen dat het plan in de huidige vorm nooit door het Lagerhuis raakt.

Ook voormalige Brexitminister David Davis verwacht dat de deal in haar huidige vorm niet door het parlement geraakt: “In deze situatie is het ‘no deal or new deal’”: geen deal of een nieuwe deal.