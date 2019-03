May riskeert “complete ineenstorting” van regering door brexit-impasse kv

31 maart 2019

03u21

Bron: Reuters 0 Als de Britse premier Theresa May er niet in slaagt om haar brexitdeal goedgekeurd te krijgen door het parlement, dan riskeert haar regering volledig uit elkaar te vallen. Dat bericht de Britse krant Sunday Times vandaag. Ondertussen wordt steeds meer gespeculeerd dat May vervroegde verkiezingen zal aankondigen.

Volgens de Sunday Times hebben al minstens zes prominente pro-EU-ministers laten verstaan dat ze opstappen als May kiest voor een uitstap uit de Europese Unie zonder uittredingsakkoord. Tegelijkertijd dreigen de pro-brexitministers met hun ontslag als May zou opteren om in een douane-unie te blijven met de EU of als ze de datum voor de brexit ver vooruit zou schuiven.

Veel parlementsleden, waaronder leden van oppositiepartij Labour, zouden willen dat het Verenigd Koninkrijk in een douane-unie met de Europese Unie blijft. Ook veel bedrijfsleiders scharen zich achter dat voorstel. Volgens harde brexiteers zou het VK daardoor echter niet in staat zijn om wereldwijd handelsakkoorden af te sluiten: velen van hen zien dan nog liever een no-deal-scenario.

Softe of harde brexit?

Vrijdag werd het uittredingsakkoord dat May onderhandelde met de EU voor de derde keer verworpen door het Britse Lagerhuis. Vrijdag was ook de dag dat het Verenigd Koninkrijk normaal gezien uit de EU zou stappen. De Britse premier verkreeg van Europa echter voorlopig uitstel tot 12 april.

Bijna drie jaar na het brexitreferendum, waarin 52 procent van de Britten voor een brexit stemde en 48 procent tegen, is het nog steeds onduidelijk hoe die brexit er precies uit zal zien en of die nog zal doorgaan.

May heeft nu amper 12 dagen de tijd om de 27 andere EU-landen ervan te overtuigen dat ze haar land uit de impasse kan gidsen. Zoniet zal ze de Unie moeten vragen voor een lang uitstel van de brexit, of opteren voor een harde brexit op 12 april.

Nieuwe verkiezingen?

May beloofde eerder deze week al dat ze zal opstappen als het Lagerhuis haar brexitakkoord goedkeurt. Op die manier wil ze de volgende ronde van de onderhandelingen met Brussel over de toekomstige banden tussen de EU en het VK overlaten aan haar opvolger. Die belofte bleek echter onvoldoende om haar akkoord alsnog door het parlement te krijgen.

Volgens de krant Mail on Sunday geraken Mays adviseurs het er niet over eens of er nieuwe verkiezingen moeten komen als het brexitakkoord volgende week nog steeds onvoldoende steun krijgt. Mogelijk wordt er dinsdag in het parlement een “run-off”-stemming gehouden, stelt de krant: daarbij wordt er gestemd over Mays deal en een mogelijk alternatief dat maandag door de parlementsleden het meest populair wordt bevonden. Het voorstel dat dan de meeste stemmen krijgt, haalt het.

Volgens de Mail on Sunday kunnen er woensdag al vervroegde verkiezingen aangekondigd worden. Daarvoor moet er echter de steun zijn van twee derde van het parlement en de Conservatieve parlementsleden zijn niet geneigd om alweer verkiezingen te organiseren, nadat ze bij de verkiezingen in 2017 hun meerderheid verloren.

Volgens een opiniepeiling van de Mail on Sunday ligt oppositiepartij Labour vijf procent voor op de Conservatieve partij van May.