May reist vandaag af naar Brussel voor brexitonderhandelingen ib

02u00

Bron: Belga 0 REUTERS De Britse premier Theresa May komt vandaag naar Brussel. De Britse premier Theresa May zal vandaag afzakken naar Brussel voor gesprekken met de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en de hoofdonderhandelaar van de EU voor de brexit Michel Barnier. Dat heeft de Britse regering gisterenavond bekendgemaakt. De gesprekken zullen in de namiddag plaatshebben. May zal daarbij worden vergezeld van brexit-minister David Davis.

De reis was volgens Downing Street al geruime tijd gepland en maakt deel uit van de voorbereidingen voor de Europese top, op donderdag en vrijdag in onze hoofdstad over de stand van de brexit, de Britse uitstap uit de EU.

"Zorgwekkende impasse"

De onderhandelingen over de brexit zitten momenteel in het slop. Na de vijfde onderhandelingsronde, die donderdag ten einde kwam, maakte Barnier gewag van "een zorgwekkende impasse". Londen wil meteen doorgaan naar de tweede fase van de onderhandelingen, over de toekomstige betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, maar de Unie wil eerst "voldoende vooruitgang" in de gesprekken over de boedelscheiding. Met name het vereffenen van de rekeningen van het Britse lidmaatschap blijft een groot obstakel.