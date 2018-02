May probeert opstand de kop in te drukken: Britten stappen "hoe dan ook" uit douane-unie TT

05 februari 2018

09u03

Bron: The Guardian, The Independent, Business Insider 0 In een poging de onvrede binnen het pro-brexitkamp in haar regering de kop in te drukken, heeft de Britse premier Theresa May duidelijk gemaakt dat het Verenigd Koninkrijk "hoe dan ook" uit de Europese douane-unie stapt. Deze week begint de tweede ronde van de brexitgesprekken over de overgangsperiode van 2019 en 2020.

Het rommelt al een tijdje in de Britse regering, met voor- en tegenstanders van de brexit die net nog niet al vechtend over straat rollen. Dit weekend doken er in de Britse pers niet mis te verstane waarschuwingen op uit het pro-brexitkamp dat minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson bereid is May uit het zadel te lichten. Hij zou al een dream team van voorstanders van de EU-uitstap gevormd hebben om een nieuwe regering te vormen. Medestanders maakten zich sterk dat "de cavalerie onderweg is".

Laatste twistpunt in een lange reeks is de vraag of het Verenigd Koninkrijk na de brexit nog in een soort van douane-unie met de rest van de EU zal blijven. Gisteren slaagden twee regeringsleden erin elkaar daar in een paar minuten tijd categoriek tegen te spreken. Amber Rudd, minister van Binnenlande Zaken, noemde lidmaatschap van de douane-unie op de BBC zeker een optie. Dominic Raab, minister van Huisvesting, zei op Sky News exact het omgekeerde: "Ik denk niet dat we nog in een soort van douane-unie zullen zitten."

May, die vorige week nog een "open vizier" had over de kwestie, veranderde gisterenavond plots het geweer van schouder. Vanuit haar kabinet in Downing Street 10 kwam de mededeling dat het Verenigd Koninkrijk zeker uit de douane-unie stapt. "Om de kwestie eens en voor altijd af te sluiten: we stappen hoe dan ook uit de douane-unie. Het is niet ons beleid om in de douane-unie te blijven. Het is ook niet ons beleid om in een douane-unie te blijven."

May ontmoet vandaag EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier in Londen voor een bilateraal gesprek. Later deze week start dan de tweede ronde van de brexitgesprekken. Die moeten gaan over de overgangsperiode tussen maart 2019 en december 2020.