May probeert Britten gerust te stellen: "Brexit zonder akkoord is nu ook niet het einde van de wereld" TT

28 augustus 2018

16u07

Bron: Reuters, Belga 0 De Britse premier Theresa May vindt dat politici de gevolgen van een brexit zonder akkoord met de Europese Unie niet moeten overdrijven. "Dat zou nu ook niet het einde van de wereld betekenen", probeerde de premier haar landgenoten gerust te stellen in een interview met tv-zender Sky.

Vorige week lanceerde de Britse regering een eerste van een reeks adviezen over de mogelijke gevolgen van een uitstap uit de Europese Unie zonder akkoord met de andere lidstaten. Bedoeling was burgers en bedrijven correct te informeren, maar al snel verschenen onheilsberichten over de extra kosten van zo'n 'no deal'-scenario. Britten zouden bijvoorbeeld rekening moeten houden met hogere bank- en kredietkaartkosten en er zou een noodvoorraad medicijnen aangelegd moeten worden.

Minister van Financiën Philip Hammond deed er nog een schep bovenop door te stellen dat de schatkist mogelijk tot 80 miljard pond (88 miljard euro) per jaar meer zou moeten lenen in dat scenario. Hammond is een voorstander van een 'softe' brexit en wil zoveel mogelijk banden met de EU behouden.



Maar we moeten de zaak nu ook niet overdrijven, vindt premier May. Volgens haar kloppen Hammonds voorspellingen niet meer. "Toen ze uitkwamen heb ik al heel duidelijk gesteld dat de cijfers nog 'work in progress' waren." Als het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord uit de EU stapt, zou dat "geen wandelingetje in het park zijn, maar ook niet het einde van de wereld", klonk het. De regering stelt alles in het werk om de nodige voorbereidingen te treffen.

De Britten stappen op 29 maart volgend jaar uit de EU, maar de onderhandelingen daarover zitten al maanden in een impasse. Onder andere de kwestie van de Ierse grens is een groot twistpunt.