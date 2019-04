May ploetert voort: gesprekken met Jeremy Corbyn stukgelopen LH

05 april 2019

20u34

Bron: de Volkskrant, The Guardian, Reuters 3 De brexitgesprekken tussen de Britse premier Theresa May en Labour-oppositieleider Jeremy Corbyn zijn deze middag stukgelopen. Dat meldden verschillende Britse media nadat Labour in een persverklaring liet doorschijnen dat het onderhandelingsteam na drie dagen nog geen vooruitgang heeft gemaakt.

De belangrijkste Britse oppositiepartij Labour voerde de afgelopen dagen gesprekken met de Britse regering om een uitweg te vinden uit de impasse over de brexit, het verlaten door Groot-Brittannië van de Europese Unie. De socialistische partij betreurt dat er geen "echte wijziging" is in het standpunt van de regering.

"We zijn teleurgesteld dat de regering noch een echte wijziging, noch een compromis voorstelt", aldus de woordvoerder van Labour in een persmededeling. "We roepen de eerste minister op om werkelijke wijzigingen aan te brengen aan haar akkoord zodat er een alternatief mogelijk is dat de steun krijgt van het parlement en het land terug op één lijn kan brengen.”

This is similar to when I met PM on Wednesday. She wanted to know where we could compromise, but refused to indicate any compromise she might make. It is a bizarre approach from someone who made great play of wanting to find consensus - and has just wasted yet more time. https://t.co/F9zQMSPuWn Nicola Sturgeon(@ NicolaSturgeon) link

De ervaringen van Labour komen overeen met die van de Schotse premier Nicola Sturgeon die woensdag op bezoek was bij May. “Ze wilde weten of we een compromis konden sluiten, maar liet vervolgens niet weten met welk compromis ze akkoord zou kunnen gaan”, liet Sturgeon weten, “het is een bizarre benadering van iemand die veel poeha heeft gemaakt over haar bereidheid om een consensus te vonden, maar uiteindelijk meer tijd verspeelde.”

“Frankrijk, Spanje en België klaar voor no-deal”

De Britse premier Theresa May vroeg vandaag in een brief aan Europees president Donald Tusk om uitstel van de brexit tot ten laatste 30 juni van dit jaar. Verschillende Europese leiders zijn echter niet zomaar van plan May dat uitstel te verlenen. Het verzoek is “een beetje voorbarig”, zo viel eerder op de dag te horen in de omgeving van de Franse president Emmanuel Macron. Frankrijk wil eerst een “geloofwaardig plan” van de Britse regering zien.

De Britse krant The Guardian schrijft nu dat Franse ambassadeur bij de EU alvast de steun van de vertegenwoordigers van Spanje en ons land heeft gekregen om een no-deal te aanvaarden als er geen significante nieuwe Britse voorstellen zijn. Volgens de diplomatieke bron bij de krant zijn alle drie de landen akkoord met het argument dat er hoogstens een kort uitstel van artikel 50 mogelijk is om een “onmiddellijke financiële crisis” te voorkomen. “Als de Europese Raad volgende week zou besluiten dat er een no-deal zal komen, moeten we onze markten een paar weken kunnen voorbereiden”, zei de Franse ambassadeur volgens de krant.

Op woensdag 10 april vindt een extra bijeenkomst van de Europese Raad over de brexit plaats. Tegen dan moet de Britten weten wat ze willen: een ander soort akkoord met Europa, of een snelle scheiding zonder akkoord maar met harde grenzen.

“Gesprekken gaan gewoon door”

Een woordvoerder van May heeft deze avond laten weten dat de gesprekken met Labour dit weekend gewoon verdergaan. “We hebben deze week serieuze voorstellen gedaan en zijn bereid wijzigingen in de politieke verklaring aan te brengen om een ​​overeenkomst te bereiken die voor beide partijen aanvaardbaar is", aldus de woordvoerder. “De regering is vastbesloten om te bereiken waarvoor het volk heeft gestemd en om deelname aan de Europese verkiezingen te vermijden.” Het worden dus weer beslissende dagen voor May.