May pleegt "lastminuteoverleg" voor start Europese top

13 december 2018

De Britse premier Theresa May is in Brussel aangekomen voor de Europese top, die omstreeks 15 uur van start gaat. Voor de start ervan pleegt May "lastminuteoverleg" met voorzitter Donald Tusk en met de Ierse premier Leo Varadkar.

May hoopt op politieke en juridische garanties van de EU die haar moeten helpen het brexit-akkoord dat ze met Brussel sloot door het Britse parlement goedgekeurd te krijgen. Ze had Varadkar gisteren al moeten ontmoeten in Dublin, maar de vertrouwensstemming die ze binnen haar Conservatieve Partij moest ondergaan, stak daar een stokje voor. May won die stemming, maar lijkt door het grote aantal tegenstemmen toch opnieuw verzwakt.

Het gesprek dat May met Varadkar heeft, zal zonder twijfel over de 'backstop' gaan, de noodoplossing voor de Ierse grens die in het brexit-akkoord vervat zit. Door de concrete invulling die aan dat mechanisme wordt gegeven, vrezen veel Britse Tories dat hun land vast zal komen te zitten in een douane-unie met de EU - wat volgens hen op zijn minst tegen de geest van de brexit zou ingaan. Ook het feit dat het VK niet unilateraal uit de backstop zou kunnen stappen, ligt moeilijk in Londen.

De EU blijft herhalen dat er aan het akkoord zelf niets meer veranderd kan worden. De 27 staatshoofden en regeringsleiders lijken open te staan voor een aanvullende verklaring waarin benadrukt wordt dat de backstop per definitie tijdelijk is, maar of dat de brexiteers over de streep zal kunnen trekken, is nog maar de vraag. Donald Tusk tweette dat hij en May "lastminuteoverleg" plegen, maar voor een eventuele tegemoetkoming van de EU27 zal het wachten zijn tot vanavond, wanneer ze de brexit bespreken.

Intussen raakte bekend dat de stemming over het brexit-akkoord in het Britse parlement, die normaal gezien afgelopen dinsdagavond had moeten plaatsvinden, pas na Nieuwjaar op de agenda van het Lagerhuis wordt gezet. De wettelijke deadline is maandag 21 januari.