May overleeft vertrouwensstemming en blijft aan als premier van Verenigd Koninkrijk jv lh kv

12 december 2018

19u54

Bron: ANP, Reuters, Belga, The Guardian 17 De kogel is door de kerk. Theresa May kan aanblijven als leidster van de Britse Conservatieven en als eerste minister van het Verenigd Koninkrijk. Tijdens een vertrouwensstemming schaarden de meerderheid van de Tories zich achter hun leider. Het resultaat werd iets na 22 uur Belgische tijd bekendgemaakt door Graham Brady, de voorzitter van het ‘1922 Committee’, de commissie van parlementsleden van de Britse Conservatieven.

200 Conservatieven stemden voor, 117 partijleden stemden tegen. Daarmee krijgt May dus voldoende steun en moet ze zich niet terugtrekken als leider van de partij. Ze had minstens 159 stemmen nodig, die drempel werd ruimschoots overschreden. Toch is het duidelijk dat meer dan een op de drie Tories niet meer tevreden zijn over hun premier.

“Na deze stemming moeten we nu verder werken aan het realiseren van de brexit voor het Britse volk en het bouwen van een betere toekomst voor dit land”, zei May na afloop tijdens een korte persconferentie. Ze verklaarde dat ze een hernieuwde missie aangaat om het land weer bij elkaar te brengen.

Theresa May wilde zelf ook absoluut aanblijven als premier. Tijdens haar verklaring die ze voor de stemming aflegde voor haar ambtswoning in Downing Street 10 zei ze te zullen vechten voor haar positie als leider van de Conservatieve Partij en als Britse premier, “met alles wat ik in mij heb”. Ze schilderde zichzelf af als een trouwe partijsoldaat, die de leiding in handen heeft genomen in het belang van het land.

Rees-Mogg eist ontslag

Ondanks haar overwinning wil de aartsconservatieve backbencher Jacob Rees-Mogg nog steeds dat May ontslag neemt. Hij had een beslissende invloed op de vertrouwensstemming en zegde kort na de bekendmaking van de brexitdeal al zijn vertrouwen in May op. “Het is een vreselijk resultaat voor de premier”, zei Rees-Mogg vanavond aan de BBC. “De premier moet beseffen dat ze, rekening houdend met alle grondwettelijke normen, dringend naar de Queen moet om haar ontslag in te dienen.”

Volgens minister van transport Chris Grayling, een loyale aanhanger van May, behaalde ze echter een “comfortabele” overwinning.

Brexit

Voor May is de brexitdeal “een cruciaal moment”. “We staan op het punt opnieuw controle te krijgen over onze grenzen. We kunnen weer controle krijgen op onze economie. Daarom wil ik mijn taak als premier absoluut voortzetten”, aldus de Britse eerste minister. Ze gelooft nog altijd dat het kan: “Het ligt binnen ons bereik”. Over haar rondgang bij Europese leiders gisteren zei ze zelfs dat ze “vooruitgang had geboekt”.

“Dit is niet het juiste moment voor nieuw leiderschap”, zei May. “Dit veroorzaakt onzekerheid en een groot risico voor de toekomst van Groot-Brittannië.” De nieuwe leider zal volgens May geen tijd meer hebben om de brexit in goede banen te leiden en zal niet anders kunnen dan de scheiding van Europa uit te stellen of zelfs te annuleren. En daar is May een absolute tegenstander van: de brexit moet en zal doorgaan, als het van haar afhangt.

Niet in 2022

Tijdens een besloten vergadering met haar parlementsleden voorafgaand aan de stemming, kondigde May aan dat ze sowieso niet zal deelnemen aan de volgende verkiezingen in 2022. “Ze zei het op een behoorlijk emotionele manier. Ze zei: in mijn hart wil ik het, maar ik zie nu in dat ik het niet ga doen”, vertelde minister van pensioenen Amber Rudd na afloop.

May werd eerste minister kort nadat de Britten in een referendum in 2016 beslisten om de Europese Unie te verlaten. Binnen haar partij moet ze het hoofd bieden aan kritiek voor het brexitplan dat ze met de Europese Unie heeft onderhandeld. May stelde een stemming in het Britse Lagerhuis over het brexit-akkoord maandag nog voor onbepaalde tijd uit.

Onderhandelingen met EU

Nadat haar overwinning vanavond werd bekendgemaakt, verklaarde May dat ze morgen op de Europese top “wettelijke en politieke garanties” zal vragen voor de backstop, de in het brexitakkoord opgenomen noodoplossing voor de Ierse grenskwestie.

In de Europese wijk werd al opgevangen dat May garanties zou willen dat de backstop niet in de praktijk zal worden gebracht. “Maar dat is uitgesloten”, klinkt het affirmatief. “Dit gaat hier om vrede, niet alleen om de handel in goederen. Wij willen de goedkeuring in het Britse parlement wel faciliteren en wij willen zeker geen brexit zonder akkoord, maar we gaan niet terugkomen op de teksten en evenmin op onze principes. May zal in Brussel niet de problemen kunnen oplossen die ze in Londen heeft.”

“De discussie kan besloten worden met een schriftelijke verklaring, maar dat moet nog worden bezien”, zegt een hoge EU-bron. Over het akkoord zelf kan niet meer worden onderhandeld, klinkt het. “We beschikken over weinig manoeuvreerruimte. Voor ons zal dit in feite een communicatieoefening zijn”, luidt het.

Theresa May will face a confidence vote, Graham Brady confirms pic.twitter.com/eamzhhSgkv Harry Yorke(@ HarryYorke1) link