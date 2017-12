May ligt zwaar onder vuur over haperende brexitonderhandeling LB

15u29

Bron: ANP, Belga 0 PN Brits premier Theresa May. De Britse premier Theresa May ligt zwaar onder vuur over de haperende onderhandelingen met Brussel over het vertrek van haar land uit de Europese Unie.

Gisteren moest May onverrichter zake uit Brussel naar Londen terugkeren, omdat haar plannetje voor een speciale regeling voor het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) werd afgeschoten. Dat deed de Noord-Ierse partij DUP, die de regering-May in Londen onmisbare gedoogsteun geeft.

May verzekerde dat ze vandaag met de Noord-Ieren overlegt en dan deze week weer snel naar Brussel gaat. Maar in Belfast klonken andere geluiden. De leider van de DUP, Arlene Foster, liet volgens Britse media weten dat het nog lang geen zin heeft om met May over de brexit te gaan praten, omdat de standpunten van de partijen nog ver uit elkaar liggen. May heeft Foster vandaag wel heel even aan de telefoon gehad, melden bronnen bij de DUP.

May had bedacht dat Noord-Ierland na de brexit een speciale 'Europese' status zou kunnen krijgen. Dan hoeft er straks over het noorden van het Ierse eiland geen bewaakte grens tussen EU-lid Ierland en het Verenigd Koninkrijk te komen. Maar voor de pro-Britse unionisten waar Fosters partij DUP uit voorkomt, is dat feitelijke aansluiting bij Ierland. En de unionisten willen alles liever dan dat. Elders in Groot-Brittannië klonken lovende zij het wat cynische woorden, want als Noord-Ierland feitelijk bij de EU kan blijven na de brexit, dan kan Schotland of Londen dat toch ook?

Een voorman van de oppositiepartij Labour, Keir Starmer, noemde de onderhandelingen van May een nationale schande. Hij noemde haar optreden onverantwoordelijk.