May: "Ik verwacht geen onmiddellijke doorbraak"

13 december 2018

14u18

Bron: belga 0 De Britse premier Theresa May verwacht vandaag "geen onmiddellijke doorbraak" in de brexitgesprekken met haar Europese collega's, maar hoopt wel dat ze "zo snel mogelijk kunnen beginnen werken aan de nodige geruststellingen". Dat zei ze vanmiddag bij haar aankomst op de Europese top.

De Luxemburgse premier Xavier Bettel had haar even daarvoor al toegefluisterd dat de Europese leiders "klaar staan om te helpen."

Theresa May had al een overleg met de Ierse premier Leo Varadkar. Later spreekt ze de andere Europese leiders toe over de strubbelingen in het Britse Lagerhuis. Eerder deze week stelde May de stemming over het brexitakkoord dat ze met Brussel had bereikt daar uit, omdat de weerstand tegen de regeling voor Noord-Ierland te groot bleek.

May hoopt op extra garanties van de Europese leiders, maar zij lieten al weten dat de onderhandelingsmarge bijzonder klein is. "Ik verwacht geen onmiddellijke doorbraak", zei May dan ook bij haar aankomst. "Maar ik hoop wel dat we zo snel mogelijk kunnen beginnen werken aan de nodige geruststellingen." Even daarvoor had de Luxemburgse premier Xavier Bettel haar gezegd dat de Europese leiders "klaar staan om te helpen".

Gisteravond overleefde May nog een vertrouwensstemming binnen haar Conservatieve partij. "Ik ben dankbaar voor de steun van veel van mijn collega's, maar ik heb ook de bezorgdheden van wie me niet steunt, gehoord", klonk het donderdag. "Ik zal vandaag aan de Europese leiders zeggen dat we deze deal over de lijn moeten krijgen, en ik zal de juridische en politieke verzekeringen aanhalen waarvan ik geloof dat ze nodig zijn om de bezorgdheden bij veel parlementsleden weg te nemen.”

May bevestigde ook dat ze voor de volgende parlementsverkiezingen opstapt als partijleider van de Tories. "In mijn hart zou ik graag de Conservatieve Partij leiden tijdens de volgende verkiezingen, maar de partij heeft mij duidelijk gemaakt dat ze dat met een nieuwe leider wil doen.”

