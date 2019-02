May geeft toe: Brits parlement mag in maart stemmen over uitstel brexit

26 februari 2019

Bron: Reuters, The Guardian

De Britse premier Theresa May heeft in het parlement in Londen een belangrijke toegeving gedaan. Ten laatste op 12 maart wordt er opnieuw gestemd over het brexitakkoord met de Europese Unie. Stemt het parlement het akkoord weg, dan mogen de parlementsleden een dag later stemmen over de vraag of ze de EU willen verlaten zonder akkoord. Willen ze dat niet, dan mogen ze nog een dag later stemmen over een uitstel van de brexit.