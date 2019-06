May en Macron leggen eerste steen van nieuw Brits herdenkingsmonument FVI

06 juni 2019

11u10

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Theresa May hebben vandaag, precies 75 jaar na de landing van de geallieerde troepen tijdens de Tweede Wereldoorlog, de eerste steen gelegd van een nieuw Brits herdenkingsmonument.

Op de stranden kwamen toen bij dageraad jonge mannen aan, van wie er veel nog nooit voet hadden gezet op Franse bodem, herinnerde Macron aan het begin van de bevrijding van Europa uit de handen van nazi-Duitsland.

Het herdenkingsmonument in Ver-sur-Mer zal de duizenden Britse soldaten eren, die het leven lieten in Normandië. "We danken onze vrijheid aan de veteranen", zei Macron in het Engels. Het is ongelooflijk ontroerend op deze plek te zijn, sprak de afscheidnemende Britse premier May. "Hier in Normandië herinneren we ons voor altijd hun moed, hun engagement en hun vastberadenheid", verwees ze naar de soldaten. "Het is onmogelijk te begrijpen welke moed die toen opgebracht hebben."

Na een minuut stilte legden Macron en May samen een krans neer. Het Franse en het Britse volkslied weerklonken, en er speelden doedelzakken.

D-Day luidde het begin in van de bevrijding van Europa vanuit het westen uit de handen van nazi-Duitsland, en het begin van de zegetocht van een democratische beweging overal ter wereld. Het staat echter ook symbool voor onmenselijk bloedvergieten en tienduizenden doden en gewonden. Vanuit Portsmouth was een groot deel van de strijdkrachten via het Kanaal vertrokken richting Normandië.

In de Zuid-Engelse havenstad namen Macron, May en andere staats- en regeringsleiders zoals de Amerikaanse president Donald Trump, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Belgische premier Charles Michel woensdag al deel aan een ceremonie. Trump brengt donderdagvoormiddag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats in Colleville-sur-Mer, in de buurt van Bayeux.