May en Juncker zitten nog deze maand opnieuw bijeen

07 februari 2019

Bron: ANP 0 De Britse premier Theresa May en Europees Commissievoorzitter Juncker hebben een “robuust en constructief gesprek” gehad in hun poging uit de impasse rond het brexitverdrag te geraken. Ze zijn overeengekomen dat hun teams verder onderhandelen over een oplossing die kan rekenen op de grootst mogelijke steun in het Britse parlement. Juncker en May zullen de resultaten voor het eind van de maand bespreken.

Het gesprek verliep in “een geest van samenwerking” met als doel het vertrek van het Verenigd Koninkrijk ordelijk te laten verlopen, staat in een gezamenlijke verklaring. May deed verslag van de stemming van vorige week in het parlement, dat wil dat het terugtrekkingsverdrag wordt opengebroken vanwege de zogenoemde backstop. Ze kwam met “verscheidene opties” om de bezwaren hierover weg te nemen, maar daarover werden geen details bekendgemaakt.

Juncker onderstreepte opnieuw dat het verdrag niet kan worden heropend. Wel verklaarde hij open te staan voor aanvulling van de politieke verklaring die bij het terugtrekkingsakoord hoort. Daarin zou kunnen komen te staan dat er sneller afspraken kunnen worden gemaakt over de toekomstige relatie. Als daarover een akkoord wordt gesloten, hoeft de zogenoemde backstop die als garantie in het terugtrekkingsakkoord is opgenomen niet te worden geactiveerd. Die regeling moet garanderen dat er nooit een harde grens komt tussen het Britse Noord-Ierland en de Ierse republiek, en is de voornaamste reden dat er voor het scheidingsverdrag geen meerderheid is in het Lagerhuis. De onderhandelaars van beide partijen ontmoeten elkaar maandag.