May en Corbyn zitten vandaag al samen, ook Schotse premier betrokken. Maakt hun poging kans? TT

03 april 2019

12u08

Bron: Reuters 0 Met haar opening richting oppositiepartij Labour heeft de Britse premier Theresa May haar keuze gemaakt en lijkt het Verenigd Koninkrijk af te stevenen op een softe brexit. Tot woede van de harde brexiteers uit haar eigen rangen, die dreigen dat de Conservatieve partij op springen staat. Maar ook Labour zelf wil wel eens zien hoe oprecht May is. Vandaag spreken de premier met oppositieleider Jeremy Corbyn, May heeft ook een ontmoeting met de Schotse premier Nicola Sturgeon.

Maandenlang hield de premier vol dat ze liever geen brexitdeal had dan een slechte deal, zoals ze de voorstellen van Labour noemde. De premier moest dat standpunt wel innemen om de harde vleugel uit haar partij tevreden te houden, die er niets mee inzitten zonder enig akkoord uit de Europese Unie te stappen.

Tot gisteren, toen May aankondigde dat ze dan toch zou gaan samenzitten met partijvoorzitter Jeremy Corbyn in de hoop over de partijgrenzen heen een oplossing te vinden. Nadat haar deal drie keer verworpen werd omdat ze in eigen rangen niet voldoende steun vond, besliste de premier het over een andere boeg te gooien en voor een softere variant van de brexit te gaan.



May zal deze namiddag al samenzitten met Corbyn. Ook de Schotse premier Nicola Sturgeon ontmoet ze later vandaag. May hoopt op die manier aan te tonen dat ze serieus open staat voor een compromis. Het zou de bedoeling zijn maximaal een tot twee dagen te onderhandelen om een eventueel akkoord al tegen het einde van de week voor te leggen aan het parlement.

Vinden May en Corbyn geen deal, dan zou de premier alsnog naar het parlement willen trekken en haar akkoord in een soort 'wedstrijd’ willen voorleggen met een of meerdere alternatieve plannen, om het parlement en haar eigen rebelse fractie te dwingen een keuze te maken. Bedoeling is nog altijd de rest van de Europese leiders op de noodtop van 10 april meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

Vraagteken

Hoe levensvatbaar de onderhandelingen tussen de premier en Corbyn zijn, blijft voorlopig een groot vraagteken. May verklaarde in haar toespraak gisterenavond dat het echtscheidingsakkoord dat ze met de Europese Unie onderhandelde integraal deel van het pakket zal moeten uitmaken, aangezien de EU-leiders er niet aan willen tornen.

Maar over de politieke verklaring, die de toekomstige koers uitzet, zei May niets. Waarnemers zien er een duidelijk signaal in dat de premier bereid is te praten over het Labour-voorstel om in de Europese douane-unie te blijven. Op die manier kan het Verenigd Koninkrijk gemakkelijk handel blijven voeren met de EU, maar kan het wel nog altijd geen eigen handelsakkoorden afsluiten. Dat blijft Brussel in dat geval doen.

En dat laatste is de ware nachtmerrie van de harde brexiteers uit May's partij. Hardliners als Boris Johnson en Jacob Rees-Mogg reageerden gisteren dan ook woedend op de toespraak van de premier. Johnson noemde het “zeer teleurstellend dat het brexit-proces nu wordt toevertrouwd aan Jeremy Corbyn en Labour”. “Volgens mij wordt het resultaat zo goed als zeker dat we dan in de douane-unie blijven.”

It is very disappointing that the cabinet has decided to entrust the final handling of Brexit to Jeremy Corbyn and the Labour Party. It now seems all too likely that British trade policy and key law making powers will be handed over to Brussels - with no say for the U.K. Boris Johnson(@ BorisJohnson) link

Verdeeld

De Conservatieve partij is duidelijk hopeloos verdeeld over de te volgen strategie, en nog maar weinig parlementsleden verhullen dat. Brexit-minister Stephen Barclay noemde een “douane-unie” vanmorgen op de BBC-radio “hoogst onwenselijk”. De onderhandelingen met Corbyn zijn verre van een “blanco cheque”, klonk het nog.

De krant The Telegraph zette vanmorgen op zijn voorpagina de foto’s van veertien ministers die wel een no-dealbrexit wilden en waar May dus tegenin ging, al ontkennen andere bronnen dat hoge aantal. Staatssecretaris Nigel Adams, verantwoordelijk voor de regio Wales, gaf vanmorgen wel zijn ontslag omwille van wat hij een “zware fout" van May noemde.

Toch is ook bij Labour niet iedereen even enthousiast. Verschillende parlementsleden waarschuwen niet in de “valstrik” van May te trappen en bij een mislukking van de gesprekken niet de zwarte piet toegeschoven te krijgen. Evenmin is er eensgezindheid over de te volgen richting, bijvoorbeeld over de vraag of er een tweede referendum moet komen of niet.

Following yesterday’s cabinet, this morning I’ve been to Downing Street & resigned my position as UK Govt Minister for Wales & Govt Whip. I’m grateful to the PM for the opportunity to serve as a Minister since 2017 & will continue to serve my constituents from the backbenches. pic.twitter.com/W15xS4cOBP Nigel Adams MP(@ nadams) link