May die de brexit compleet fout aanpakt? Allemaal 'fake news', zegt Trump nu. Beiden willen een ambitieus handelsakkoord rvh TT bvb

13 juli 2018

14u13

Bron: VTM Nieuws, Reuters, Belga 5 De Amerikaanse president Donald Trump gaf aan het einde van zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk een persconferentie met de Britse premier Theresa May. Hij zei dat het interview met The Sun 'fake news' was. Zij kondigde aan dat Groot-Brittannië en de Verenigde Staten een "ambitieus" handelsakkoord willen afsluiten.

Het interview met de krant The Sun, waarin Trump fors uithaalde naar May, noemt Trump nu plots 'fake news'. Hij heeft helemaal geen kritiek geuit op Mays brexitstrategie, klinkt het na een dag kritiek op het interview.

"Handelsverdrag vrijwel onmogelijk"

Trump had in het interview met het boulevardblad The Sun uitgehaald naar de brexitstrategie van May. "Haar plannen maken een toekomstig handelsverdrag vrijwel onmogelijk", zei hij. Voor de pas opgestapte buitenlandminister Boris Johnson had Trump dan weer lof.

May stelde vorige week het "collectief standpunt" voor van haar regering over de toekomstige Brits-Europese relaties na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Met het plan kiezen de Britten voor een zachtere brexit. In het interview met The Sun spreekt de Amerikaans president van een "erg jammerlijk" voorstel.

Volgens Trump had May zijn advies moeten volgen om een hard standpunt in te nemen. Het voorstel maakt ook een handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk onmogelijk. "Als er ze de deal zo afsluiten, zouden we met de Europese Unie in plaats van met het Verenigd Koninkrijk zaken doen, dus het zal het verdrag waarschijnlijk kapotmaken."

Een "ambitieus" handelsakkoord

Op de persconferentie in het landgoed van de Britse premier in Chequers sprak Theresa May uit dat Groot-Brittannië en de Verenigde Staten een "ambitieus" handelsakkoord willen afsluiten.

Volgens May moet de financiële dienstverlening een belangrijk luik van het akkoord worden. Met Wall Street in New York en de Londense City beschikken beide landen over een belangrijk financieel centrum.

Eerder had Trump in een interview met The Sun felle kritiek geuit op de brexit-strategie van May, maar in Chequers nam Trump gas terug. "Wat jullie ook doen, het is goed voor ons, zolang je maar handel kan voeren met ons", aldus de Amerikaan, die verzekerde dat hij met May geen enkel meningsverschil heeft over het Britse vertrek uit de Europese Unie.

Relaties met Rusland

Voor zijn topontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump zich verdedigd tegen aantijgingen als zou hij onvoldoende hard optreden tegen Moskou. "Wij zijn veel harder tegenover Rusland dan eender wie", zo verklaarde hij op de persconferentie.

Om zijn stelling te staven, verwees Trump onder meer naar de druk die hij heeft uitgeoefend op de lidstaten van de NAVO om hun defensiebudgetten aanzienlijk te verhogen. "Denken jullie dat Poetin daar gelukkig mee is? Ik denk van niet", klonk het.

Volgens Trump zou het niettemin "fantastisch" zijn indien hij een goede verstandhouding met Poetin zou kunnen opbouwen. De Amerikaanse president spreekt maandag met zijn Russische ambtgenoot in de Finse hoofdstad Helsinki. Het wordt hun eerste bilaterale top.

May van haar kant zei dat ze met Trump was overeengekomen om "kracht" en "eenheid" te tonen in de relaties met Rusland. Groot-Brittannië leeft op gespannen voet met Rusland sinds de vergiftiging van de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in Salisbury. De Britse regering legt de schuld bij Rusland, dat met klem ontkent.