May: "Brits nationaal belang, en niet Trump, leidden Londen tot aanvallen op Syrië"

16 april 2018

20u07

Bron: belga 1 De Britse beslissing om, net als de Verenigde Staten en Frankrijk, deel te nemen aan de raketaanvallen op Syrië eergisteren was ingegeven door het Britse "nationaal belang". Dat zegt de Britse premier Theresa May in het Britse parlement. Ze ontkent dat Londen enkel "de bevelen opvolgde" van de Amerikaanse president Donald Trump.

Ook in het Franse parlement ging vandaag een parlementair debat over de aanvallen door. Noch May, noch de Franse president Emmanuel Macron hadden de goedkeuring van het parlement voor de aanvallen.

"We hebben opgetreden omdat het in ons eigen belang is dat te doen", aldus May. "Het is in ons belang om het verder gebruik van chemische wapens te voorkomen, en de internationale consensus te verdedigen dat deze wapens niet gebruikt zouden mogen worden." May zei verder nog dat de Britse regering mee aanviel omdat ze van mening was dat "dat het juiste ding was om te doen". Ze wees ook op de "brede internationale steun" voor de aanvallen.

Parlement

Het parlement werd niet op de hoogte gebracht omdat "de snelheid essentieel was in de samenwerking met onze partners om verder humanitair lijden te verlichten, en om de veiligheid van onze operaties te bewaren". De wettelijke basis hiervoor is eerder al gebruikt, zei May. Veel van de inlichtingen die tot de beslissing leidden "kon ook niet met het parlement gedeeld worden".

Oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) hamerde er dan weer op dat het parlement wel degelijk zijn goedkeuring had moeten geven.