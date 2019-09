Max (13) vindt autowrak in meer en forceert doorbraak in verdwijningszaak uit 1992 KVE

09 september 2019

15u32

Bron: CNN 13 Toen Max Werenka vorige maand zijn GoPro bovenhaalde in Canada, had hij nooit kunnen vermoeden dat hij dé doorbraak zou kunnen forceren in een oude verdwijningszaak. De tiener filmde met zijn camera een autowrak onderwater. Het was de start van een ongelofelijke ontknoping.

De dertienjarige jongen zat op een boot op het Griffin Lake nabij Revelstoke in British Columbia toen hij meende een auto op de bodem van het meer te zien. Het voertuig lag op zijn kop.

Max en zijn moeder Nancy veronderstelden dat het voertuig te maken had met een ongeval in 2009 toen een wagen in het meer crashte, en ze maakten zich niet meteen zorgen. Maar de vrouw meldde de ontdekking de volgende dag wel aan een lokale agent. De politieman viel uit de lucht. Hij verklaarde dat de bewuste wagen na het ongeval immers uit het meer was gehaald. Wat was hier dan aan de hand?

Op 21 augustus ging de politie dan zelf met een boot het meer op om poolshoogte te nemen. Maar door de stand van de zon konden ze niet veel zien onderwater. Dus haalde Max zijn GoPro boven, dook het meer in en maakte beelden van het onbekende voertuig.

Drie dagen later keerde de politie weer naar het meer samen met een takelbedrijf. Ze vonden een Honda Accord - met daarin het lichaam van een volwassen vrouw.

Huwelijk

De stoffelijke resten behoorden toe aan Janet Farris uit Mill Bay in British Columbia, zo zou later blijken. De vrouw raakte vermist in 1992 toen ze op weg was naar een huwelijk in Alberta. Voor haar familie was de vondst van haar lichaam het tragische sluitstuk van een lange, onzekere periode.

“Het moeilijkste was om helemaal niets te weten”, zei haar 62-jarige zoon George Farris. “We vermoedden dat ze misschien een ongeval had gehad, maar die onzekerheid is al die jaren blijven knagen.” De vondst van het lichaam van zijn moeder maakte een einde aan een mysterie dat de familie bijna dertig jaar in de ban hield.

Nancy Warenka vernam een paar dagen geleden dat de identificatie had plaatsgevonden. “Ik heb met deze familie te doen. Hoe ga je ermee om als je geliefde 27 jaar is vermist?”

Ze vertelde trots te zijn op haar zoon die de zaak hielp mee oplossen. “Hij is amper dertien jaar oud, maar is al erg matuur voor zijn leeftijd.” Ook de politie prees de inspanningen van Max. “Hij heeft fantastisch speurwerk geleverd”, besloot Thomas Blakney van de lokale politie.