Mauritius roept de noodtoestand uit na olielek in zee MDG RL

08 augustus 2020

00u33

Bron: ANP, Belga 12 UPDATE Op het toeristische eiland Mauritius in de Indische Oceaan wordt gepoogd een olievlek te bestrijden. De eilandrepubliek ten oosten van Madagaskar, bekend om zijn tropische stranden, vreest dat de lading olie van een vastgelopen tanker die stranden zal vervuilen. De regering heeft inmiddels de noodtoestand uitgeroepen

Het Japanse schip Wakashio, dat onder Panamese vlag vaart, is twee weken terug vastgelopen voor de kust en is beschadigd. Er stroomt nog steeds olie uit de romp van het schip. De autoriteiten, die vrezen dat de stranden straks zwart kleuren door de lekkende olie, schatten dat er al 4.000 ton olie uit de Wakashio in zee is gestroomd. De autoriteiten vrezen een milieuramp als de vervuiling niet in toom kan worden gehouden. Dat zou ook een economische ramp betekenen voor het vakantieparadijs.

Duizenden diersoorten in de ongerepte lagunen riskeren te verdrinken in een zee van vervuiling Directeur Deborah de Chazal van de Mauritian Wildlife Foundation

Hopen op buitenlandse hulp

De overheid heeft intussen een drijvende barrière geïnstalleerd rond het schip om zoveel mogelijk van de lekkende olie op te vangen. Ze hopen ook op buitenlandse hulp om de Wakashio leeg te pompen. Zo heeft Mauritius intussen al de hulp ingeroepen van Frankrijk. “Ons land heeft niet de ervaring en expertise om gestrande schepen terug in zee te loodsen”, tweette premier Pravind Jugnauth”.

Directeur Deborah de Chazal van de Mauritian Wildlife Foundation is onder meer bezorgd over het ‘marinepark’ Mahébourg, een natuurpark langs de kust waar doorgaans veel toeristen snorkelen. Volgens milieuorganisatie Greenpeace zal het olielek “vernietigende gevolgen” hebben voor het maritieme leefmilieu op Mauritius.

“Duizenden diersoorten in de ongerepte lagunen van Blue Bay, Pointe d’Esny en Mahebourg riskeren te verdrinken in een zee van vervuiling, met ernstige gevolgen voor de economie, voedselveiligheid en gezondheid op Mauritius”, klinkt het

De bemanning van de MV Wakashio is eerder al veilig aan land gebracht. Het schip was onderweg van Brazilië naar Singapore. De oorzaak van het incident wordt onderzocht, laat een woordvoerder van eigenaar Nagashiki Shipping weten



