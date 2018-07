Mauritaanse marine onderschept 125 Senegalese migranten richting Canarische Eilanden KVE

16 juli 2018

14u44

De Mauritaanse marine heeft naar eigen zeggen 125 migranten onderschept die met een boot Spaans grondgebied probeerden te bereiken.

De boot was een week geleden in de omgeving van de Senegalese stad Thiès vertrokken en was op weg naar de Canarische Eilanden, zei een woordvoerder van de Mauritaanse marine gisteren. De opvarenden werden opgepakt en aan de autoriteiten van Mauritanië overgedragen.

De Canarische Eilanden behoren tot Spanje en liggen ongeveer 100 tot 500 kilometer ten westen van Marokko in de Atlantische Oceaan. Elke migrant moest 1.000 dollar of 850 euro ophoesten voor de overtocht.

Mauritanië, dat tussen Marokko en Senegal aan de Afrikaanse westkust ligt, heeft naar eigen zeggen al herhaaldelijk migranten belet om het grondgebied van de EU te bereiken.