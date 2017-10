Mauranne en Laura doodgestoken in Marseille: nu ook tweede broer van dader gearresteerd EB/SVM

18u06

Bron: ATS, Belga 2 #Mauranne #Laura

Young girls who tragically fell victim to a knife attack by #ISIS More reporting on this should have occurred. #islam pic.twitter.com/ka1JPMv32H Christopher(@ ItsHeckinChris) link De politie heeft in Zwitserland twee verdachten gearresteerd in het onderzoek naar de dodelijke mesaanval die plaatsvond in Marseille. Een van de opgepakte verdachten is de broer van dader Ahmed Hanachi. Die stak nichtjes Mauranne (20) en Laura (21) op 1 oktober in een treinstation dood terwijl hij "Allahu akbar" riep. Eerder was ook al een andere broer gearresteerd.

De nieuwe verdachten zijn twee Tunesische asielzoekers die een koppel vormen. De twee werden zondagavond op basis van een internationaal aanhoudingsbevel opgepakt in Chiasso, een stad op de grens tussen Italië en Zwitserland. Ze zullen nu worden teruggestuurd naar Tunesië.

De man van dat koppel is een broer van de 29-jarige Tunesiër die op 1 oktober twee vrouwen doodstak aan een treinstation in de Zuid-Franse havenstad. Volgens de politiediensten heeft de opgepakte broer -die door het agentschap Reuters geïdentificeerd is als Anouar Hanachi- banden met jihadistische terreurbewegingen. Maar het is niet duidelijk of hij ook een rol heeft gespeeld bij de aanval in Marseille.

AFP

De dader van de steekpartij, Ahmed Hanachi, werd na de aanval gedood door de politie. Een andere broer, Anis Hannachi, werd zaterdagmiddag al opgepakt in Ferrare, in het noorden van Italië.

Mauranne studeerde geneeskunde in Marseille. Haar nicht Laura die voor verpleegster studeert in Lyon, was naar Marseille afgezakt om het weekend met haar nicht door te brengen.