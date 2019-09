Matthew (31) maakt grote sier op sociale media, maar zit nu vast wegens 300 kg coke mvdb

14 september 2019

23u51

Bron: News.com.au 1 Aan de grote sier die een Australiër op sociale media maakte, is abrupt een einde gekomen. Matthew James Doyle (31) en zijn vrouw Kelsea kochten aan de lopende band luxeappartementen in en rond Sydney en deelden foto’s van reizen naar de verste bestemmingen. Een jonge bouwmagnaat, leek het.

De politie verdenkt de 31- jarige ervan dat hij de afgelopen maanden Australiës grootste stad voorzag van cocaïne. 300 kilogram om precies te zijn, goed voor een straatwaarde van 85 miljoen Australische dollar , of meer dan 52 miljoen euro. De man zit in voorarrest en blijft zeker nog tot vrijdag achter slot en grendel. Ook twee kompanen zitten vast.

Doyle en Kelsea waren voorafgaand zijn arrestatie graag geziene gasten in exclusieve strandbars. Reizen deden ze het liefst naar Europa en Zuid-Oost Azië. In Spanje huurden ze een luxejacht, terwijl vakantievilla’s in Azië ook hun voorkeur droegen. Kelsea die aan de kost komt als pr-medewerkster van een exclusief modelabel, trad eind vorig jaar in het huwelijk met Doyle. De ceremonie in de openlucht vond plaats aan de wereldberoemde Harbour Bridge en het bekende Operagebouw.

Kelsea wordt vooralsnog niet verdacht van betrokkenheid bij de drugspraktijken van haar echtgenoot. En financieel ging het hen al een tijdje niet voor de wind. Een appartement dat ze twee jaar geleden kochten voor 2,25 miljoen Australische dollar (1,4 miljoen euro) is nu met flink verlies verkocht. Pas na honderd dagen op de woonmarkt stemden ze in met een bedrag ver onder de vraagprijs. De nieuwe eigenaars telden er 1,9 miljoen Australische dollar (1,1 miljoen euro) voor neer. Het appartement behoorde tot een flatgebouw dat gezet werd door het bouwbedrijf waar Doyle een tijdje medezaakvoerder was. In januari verkreeg het bedrijf uitstel van betaling. De man begon hierna een nieuw bouwbedrijf.



Doyle kreeg twee klachten inzake drugshandel -en smokkel tegen zich te horen. Door de grootschaligheid van de drugshandel riskeert hij zelfs levenslang.