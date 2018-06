Matteo Salvini is niet uit op ruzie met andere EU-ministers: "Wees gerust, we zijn elegant en democratisch" KVE

02 juni 2018

15u35

Bron: Belga 0 Matteo Salvini, de leider van de Italiaanse extreemrechtse partij Lega en de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken van het land, wil nauw samenwerken met zijn ambtgenoten van de Europese Unie, maar zal zijn standpunt over immigratie niet afzwakken.



"Wat zeg ik aan hen die bang zijn van deze regering? We zijn elegant, we glimlachen, we zijn democratisch", zo werd Salvini door het persbureau Ansa geciteerd voor de aanvang van de militaire parade in Rome voor de Dag van de Republiek. De komende dagen zal hij met de andere ministers van Binnenlandse Zaken van de EU praten, "met wie ik wil werken en niet redetwisten".



De coalitie van de Lega en de Vijfsterrenbeweging werd gisteren ingezworen. In de EU is er bezorgdheid dat de nieuwe populistische regering ruzie zal zoeken met de Unie op een moment dat die al kampt met de brexit en met eurosceptische regeringen in Polen en Hongarije.



De ministers van Binnenlandse Zaken van de EU komen dinsdag in Luxemburg bijeen om hervormingen van het asielrecht in de EU te bespreken. Het is nog niet duidelijk of Salvini eraan zal deelnemen. Die dag moet de Italiaanse Senaat immers haar vertrouwen geven aan de nieuwe regering, wat evenwel als een formaliteit wordt beschouwd.



Salvini reist morgen naar het eiland Sicilië, de jongste jaren een brandpunt van de toestroom van migranten.