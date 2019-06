Matteo Salvini beschuldigt Nederland en EU van desinteresse voor gestrande migranten bvb

23 juni 2019

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini beschuldigt Nederland en de Europese Unie ervan zich het lot niet aan te trekken van de 42 migranten die nu al elf dagen vastzitten op een schip in Italiaanse wateren. "Ik heb mijn Nederlandse collega persoonlijk aangeschreven. Ik kan niet geloven dat ze geen interesse tonen voor een schip dat onder hun vlag vaart", zegt de sterke man van de extreemrechtse regeringspartij Lega vandaag in een mededeling.

Het schip waarvan sprake is de Sea-Watch 3. Dat vaart inderdaad onder Nederlandse vlag, maar is gecharterd door de Duitse ngo Sea-Watch. Op 12 juni redde het 53 migranten die met een rubberboot de Middellandse Zee probeerden over te geraken. Omdat hun veiligheid er niet gegarandeerd is, weigerde de kapitein hen terug te brengen naar Libië, waar ze vandaag kwamen, maar werd koers gezet naar Italië. Behalve elf verzwakte migranten en zwangere vrouwen, mochten de migranten Italië evenwel niet in. Sindsdien dobberen de 42 overgebleven migranten rond voor de Italiaanse kust.

"We houden de Nederlandse regering en de Europese Unie, afwezig en afstandelijk zoals altijd, verantwoordelijk voor alles wat de mannen en vrouwen aan boord van de Sea-Watch kan overkomen", zegt Salvini. Op zijn bevel mogen de schepen van ngo's die mensen redden op zee al langer niet meer aanmeren in Italiaanse havens.

In Malta mogen gestrande migranten wel nog aan land gebracht worden. De regering van het kleine eiland liet vandaag weten dat haar marine een groep van 37 personen gered heeft die op de Middellandse Zee in moeilijkheden verkeerde. Zij worden in de loop van de dag op Maltees grondgebied verwacht.