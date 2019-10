Mattel onthult nieuwe Rechter Barbie in aanloop naar Wereldmeisjesdag kv

08 oktober 2019

22u26

Bron: ABC News, USA Today 6 Mattell komt met een nieuwe Barbie op de proppen: Rechter Barbie is de Barbie Career of the Year-pop van 2019. Met de nieuwe pop wil de speelgoedfabrikant meer meisjes aanmoedigen om een juridische carrière te ambiëren.

Elk jaar zet Barbie een nieuwe carrière in de kijker, vooral eentje waarin vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. “Barbie heeft meer dan 200 carrières gehad. We zeggen graag: ‘er is geen plastic plafond dat Barbie niet gebroken heeft’”, vertelde internationaal directeur Lisa McKnight aan USA TODAY.



Daarom verschijnt dit jaar Rechter Barbie. “We hebben ontdekt dat amper 33 procent van de zittende Amerikaanse rechters vrouwelijk zijn”, aldus McKnight. De Barbie verschijnt in vier versies, met verschillende huidtinten en haarstijlen. Ze dragen allemaal een zwarte toga en een voorzittershamer.



De nieuwe Barbie “moet meisjes inspireren om juridische carrières te ontdekken, in de hoop dat ze op een dag zelf op de bank zullen zitten en belangrijke beslissingen nemen die de wereld ten goede kunnen veranderen”, deelt Mattel mee in een persbericht.

Dream gap

Barbie werkt ook samen met GoFundMe om geld in te zamelen voor drie non-profitorganisaties die zich inzetten voor vrouwenemancipatie en de aanpak van de ‘dream gap’, letterlijk vertaald als de ‘droomkloof’.

De ‘dream gap’ is het fenomeen dat meisjes gemiddeld vanaf vijf jaar oud beginnen te twijfelen aan hun eigen intelligentie. Voor jongens is dat niet het geval. Onderzoekers aan drie Amerikaanse universiteiten stelden vast dat stereotypes een grote intellectuele capaciteit vaker associëren met mannen dan met vrouwen. Wanneer jonge meisjes aan die stereotypen worden blootgesteld, streven ze bijgevolg niet altijd een carrière na waarbij intelligentie een grote vereiste is. Meisjes beginnen al op erg jonge leeftijd hersenstimulerende activiteiten te ontwijken, jongens niet. Dat leidt tot de dream gap.

Barbie, die dit jaar haar 60ste verjaardag viert, wil daar nu verandering in brengen. De lancering van Rechter Barbie komt er enkele dagen voor Wereldmeisjesdag aanstaande vrijdag. Op die dag, die werd uitgeroepen door de Verenigde Naties, is er internationale aandacht voor de positie van meisjes.

Vorige maand lanceerde Mattel ook ‘Creatable World’, een genderneutrale reeks die kinderen de kans geeft om zelf vorm te geven aan het uiterlijk van de poppen.

The verdict is in! With over 200 careers since 1959, this year Barbie takes the stand as a Judge! The Barbie Judge Doll encourages girls to learn more about making decisions to change the world for the better.



