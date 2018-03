Mattel lanceert Barbie van Frida Kahlo en 13 andere vrouwelijke rolmodellen kv

06 maart 2018

23u41

Speelgoedfabrikant Mattel brengt een nieuwe reeks Barbies met de naam 'Inspiring Women' (Inspirerende Vrouwen) uit. Dat maakt het merk dinsdag bekend naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag die woensdag plaatsvindt. De nieuwe poppen zijn een eerbetoon aan veertien hedendaagse en historische vrouwelijke rolmodellen.

“Meisjes hebben met Barbie altijd verschillende rollen en carrières kunnen spelen en we zijn verheugd om levensechte rolmodellen in de schijnwerper te zetten die hen eraan herinneren dat ze alles kunnen zijn wat ze willen”, zegt Lisa McKnight, vicepresident en algemeen bestuurder van Barbie dinsdag in een persbericht.

In de reeks werd gekozen voor drie historische rolmodellen - Frida Kahlo, Katherine Johnson en Amelia Earhart - en elf hedendaagse.

De Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo (1907-1954) staat gekend voor haar unieke stijl en haar activisme als feministe. De zwarte NASA-wetenschapster Katherine Johnson, wiens doorbraak in 2016 werd uitgelicht in de film ‘Hidden Figures’, speelde een belangrijke rol in de emancipatie van zwarte vrouwen en deed talloze berekeningen voor NASA, waaronder die van de vlucht van Apollo 11 naar de maan in 1969. De nu 99-jarige vrouw werkte nauw samen met Mattel om haar Barbie vorm te geven en ervoor te zorgen dat ze zoveel mogelijk op haar lijkt. Amelia Earhart, de eerste vrouwelijke piloot die in 1932 de Atlantische Oceaan overvloog, wordt eveneens geëerd met een Barbie.

Andere vrouwen die model stonden voor een nieuwe Barbie uit de reeks zijn Patty Jenkins, regisseur van ‘Wonder Woman’, Chloe Kim, de snowboardkampioene die vorige maand op zeventienjarige leeftijd een Olympische medaille behaalde voor de VS, de Australische natuurbeschermer Bindi Irwin, de Britse bokskampioene Nicola Adams, de Turkse windsurfkampioene Cagla Kubat, de Franse chefkok Hélène Darroze die bekroond werd met twee Michelinsterren, de Chinese volleybalkampioene Hui Ruoqi, de Duitse modeontwerpster Leyla Piedayesh, de Mexicaanse golfkampioene Lorena Ochoa, de Poolse auteur en journaliste Martyna Wojciechowska, de Italiaanse voetbalster Sara Gama, de Chinese activiste en filantrope Xiaotong Guan, de Chinese ballerina Yuan Yuan Tan en de Spaanse designer en ondernemer Vicky Martin Berrocal.

Shero

De poppen vallen onder Barbie’s ‘Shero’-programma, dat bestaat sinds 2015 en de nieuwe generatie vrouwen moet inspireren met hedendaagse heldinnen. “Shero’s krijgen de hoogste eer van het Barbiemerk, ze zijn unieke poppen naar het evenbeeld [van de rolmodellen], als eerbetoon aan de rol die ze gespeeld hebben in het uitbreiden van de mogelijkheden voor meisjes overal ter wereld”, zegt Mattel.

Wanneer de poppen precies in de rekken zullen liggen, deelde Mattel nog niet mee, maar het bedrijf zei al wel dat bij elke pop informatie zal gegeven worden over de vrouw die haar inspireerde.