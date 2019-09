Mattel komt met nieuwe genderneutrale ‘barbiepop’ Bonne Kerstens

25 september 2019

10u32

Bron: AD.nl 0 Kort haar, lang haar, een rokje, een broek - óf allebei: kinderen bepalen zelf wat ze leuk vinden bij het aankleden van hun pop. Speelgoedfabrikant Mattel lanceert daarom een nieuwe genderneutrale poppenlijn. Het merk wil af van genderstereotypen.

“Het werd tijd om een poppenlijn te creëren zonder labels”, zegt Kim Culmone, Senior Vice President van Mattel. Met de nieuwe poppen kunnen kinderen ‘spelen zonder regels’, aldus de makers van de sinds jaar en dag wereldberoemde barbiepop en haar mannelijke evenknie Ken.



De poppenlijn gaat ‘Creatable World’ heten en zal bestaan naast Barbie en Ken. De lijn bestaat uit zes sets die verkrijgbaar zijn in verschillende huidskleuren. Elke set bevat één pop, twee verschillende kapsels en diverse soorten kleertjes. “De Creatable World-poppen zien er net zo oud uit als de kinderen voor wie ze bedoeld zijn, zodat ze zichzelf erin kunnen herkennen.”

Sexy Barbie

Barbie, inmiddels over de zestig jaar oud, werd ooit geïnspireerd op de Duitse Bild Lili, een sexy pop gericht op mannen, die ze op het dashboard van hun auto konden zetten. Toch werd de pop al snel na de introductie door sommigen gezien als feministisch, vooral omdat de outfits een enorme groei doormaakten. Zo konden meisjes Barbie in 1965 al aankleden als astronaut of dokter. In 1992 was er zelfs al een presidentiële outfit om van Barbie de president van Amerika te maken.



Barbie bleef daarentegen wel heel lang wit en mager, met relatief grote borsten en lang haar. Sinds 2009 speelt Mattel in op diversiteit bij de poppen, die nu bestaan in allerlei kleuren, maten en gewichten. Zo zijn er 7 tinten huidskleuren, 22 oogkleuren en 24 haarstijlen. Er is ook een Barbie in een rolstoel. Daarnaast is er sinds kort een barbiepop die een hoofddoek draagt.