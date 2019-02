Matroos van één van de meest iconische foto’s aller tijden, overleden ADN

Bron: ABC News, CNN 14 14 augustus 1945. ‘V-J Day’, de dag dat Japan zich overgaf aan de Verenigde Staten. De oorlog was voorbij! In New York liepen mensen in extase de straat op om het nieuws te vieren. Zo ook matroos George Mendonsa, die op Times Square prompt de eerste de beste vrouw kuste. De foto die toen van hem en Greta Zimmer Friedman werd genomen, ging de hele wereld rond. Gisteren is George (95) gestorven.

En of George Mendonsa blij was toen hij op die zomerdag hoorde dat de Tweede Wereldoorlog voorbij was. Hij stormde naar buiten en besloot de eerste de beste vrouw vast te pakken en te kussen. Dat was Greta, een tandartsassistente die hij nog nooit had ontmoet. Het moment werd vastgelegd door fotograaf Alfred Eisenstaedt en werd een van de beroemdste beelden van de 20e eeuw. De foto kreeg de naam ‘V-J Day in Times Square’, maar is vooral bekend als ‘The Kiss’.

Na de foto scheidden de wegen van de kussers. Sterker nog, in de achtergrond staat Rita, het liefje van George. Zij zijn uiteindelijk getrouwd.



Pas vele jaren later raakte bekend dat het George en Greta waren die een iconische kus hadden gedeeld die dag. George, die op een torpedojager diende tijdens de oorlog en die dag vrij had, verklaarde later dat Greta hem deed denken aan de verpleegsters die hij op een ziekenhuisschip gewonde matrozen had zien verzorgen.

George maakte gisteren, twee dagen voor zijn 96e verjaardag, een val in het woonzorgcentrum waar hij samen met zijn vrouw verbleef, in Middletown, Rhode Island. Daarna kreeg hij een beroerte, hulp mocht niet meer baten. Greta, die tijdens de oorlog uit Oostenrijk was gevlucht, overleed in 2016 op 92-jarige leeftijd in Richmond, Virginia.