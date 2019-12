Matroos schiet drie mensen neer op Amerikaanse legerbasis Pearl Harbor: twee doden IB TT

05 december 2019

03u37

Bron: Belga, ABC News, ANP 0 Op de Amerikaanse legerbasis van Pearl Harbor in Hawaï is woensdagnamiddag plaatselijke tijd een schietpartij uitgebroken. Een matroos heeft op drie mensen neergeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. Twee slachtoffers zijn overleden. Dat hebben de militaire autoriteiten laten weten.

Volgens lokale media zou de matroos om zich heen hebben geschoten en daarbij drie burgers die op de basis werken, hebben geraakt. Twee slachtoffers verkeerden in kritieke toestand en overleden later, luidt het. Ook de schutter zelf is dood, meldt de zender Hawaii News Now onder aanhaling van ooggetuigen. Hij heeft zichzelf van het leven beroofd. Over zijn motieven is voorlopig niets bekend.

De toestand is intussen onder controle, zo heeft een woordvoerder van de legerbasis gezegd. De toegang tot de basis werd kort na de feiten een tijdje afgesloten, maar is inmiddels weer geopend. Dat meldt het leger via Twitter.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

JBPHH security forces have responded to a reported shooting at the Pearl Harbor Naval Shipyard. The incident occurred at approximately 2:30 p.m. Due to the ongoing security incident, access/gates to #JBPHH are closed. We will update when we have further information. pic.twitter.com/6uZulGOUTx Joint Base Pearl Harbor-Hickam(@ JointBasePHH) link