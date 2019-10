Matroos (57) van Nederlands schip overlijdt voor ogen van collega's in Britse haven Sebastiaan Quekel

04 oktober 2019

12u45

Bron: AD.nl 0 Bij een ernstig ongeluk in de haven van Ipswich in het oosten van Engeland is woensdag een matroos van een Nederlands containerschip om het leven gekomen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is onderweg voor een verkennend onderzoek, laat een woordvoerder weten.

Het slachtoffer is een 57-jarige kok van Indonesische afkomst. Hij woonde niet in Nederland, maar reisde meermaals mee met het Nederlandse containerschip en was dus een bekend gezicht. Bij Shipping Company Groningen, het bedrijf dat het schip beheert, is de verslagenheid enorm.



“De bemanningsleden en de collega’s hier op kantoor zijn erg aangeslagen door de gebeurtenissen. Sommige opvarenden hebben het incident met eigen ogen zien gebeuren. Dat heeft, zoals je je kunt voorstellen, een enorme impact”, vertelt een woordvoerder.

Ernstig gewond aan benen

Het ongeluk gebeurde woensdagochtend om 10 uur toen het negentig meter lange containerschip Damsterdijk aanmeerde in de haven van Ipswich. De matroos raakte door nog onbekende oorzaak zeer ernstig gewond aan zijn benen en werd per helikopter naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Daar bezweek hij later aan zijn verwondingen.

Een woordvoerder van Associated British Ports, dat de haven van Ipswich runt, bevestigt het dodelijke incident. “We zijn bedroefd door het verlies van het bemanningslid na een incident aan boord van een schip dat de haven van Ipswich bezocht. Onze gedachten zijn bij de familie en vrienden van het slachtoffer in deze verschrikkelijke tijd. We werken eraan om de autoriteiten te ondersteunen in het onderzoek van het incident.”

Groningen

De Damsterdijk werd gebouwd in 2007 en ligt aangemeerd in Groningen. Shipping Company Groningen staat in contact met familie en vrienden van het slachtoffer en ondersteunt hen waar mogelijk. De bemanningsleden van de Damsterdijk zijn vanwege het onderzoek nog in Ipswich en worden opgevangen door de Nederlandse autoriteiten.