Matilda (3) levend gevonden na overstromingen Australië: "Hondje bleef haar beschermen"

17 januari 2020

16u13

Bron: AD.nl 24 Een enorme zoekoperatie met slechts een minieme kans van slagen is wonder boven wonder goed afgelopen. Een 3-jarig meisje dat bij overstromingen in Pilbare in West-Australië verdween is door een reddingsploeg in goede gezondheid teruggevonden. Meest bijzondere van alles: haar hondje dat samen met haar vermiste raakte, week geen moment van haar zijde.

Matilda verdween woensdag op blote voeten uit haar ouderlijk huis op Noreena Downs Station, een boerderij ten zuiden van de plaats Marble Bar. Volgens de politie liep de peuter tijdens zware regenval buiten en kon ze niet meer terug naar huis nadat de kreken rondom de woning waren ondergelopen. Het meisje liep samen met haar Jack Russell in onbekende richting weg en raakte vervolgens verdwaald.

Grote zoektocht

Al snel werd groot alarm geslagen. Drie helikopters, negen politieagenten, acht staatshulpverleners en zeven paarden werden ingezet om het meisje te vinden. Matilda moest de nacht in de buitenlucht doorbrengen en was bijna 24 uur vermist, voordat de met modder besmeurde driejarige en haar hondje op miraculeuze wijze werden opgemerkt door een reddingshelikopter, op ruim drie kilometer afstand van haar huis. Haar hondje stond naast haar en beschermde haar nog steeds.

Die kleine Jack Russell bleef aan haar zijde en gaf haar de morele steun om een ​​dag en een nacht door te komen in dat barre klimaat Politie-inspecteur Kim Massam

“Gelukkig zijn Matilda en haar hond nu teruggebracht naar haar familie”, aldus de politie van West-Australië in een verklaring op Facebook. Kim Massam, de politie-inspecteur van Pilbara, prees de betrokkenen bij de zoektocht en de hond van het meisje. “Het ligt in de aard van huisdieren om te zorgen voor de mensen van wie ze houden. Die kleine Jack Russell bleef aan haar zijde en gaf haar de morele steun om een ​​dag en een nacht door te komen in dat barre klimaat.”



Volgens de inspecteur nam Matilda direct een grote slok water toen ze werd opgevangen door de politie. Ze was erg geschrokken, maar maakte het verder goed. “Ze is thuis met haar moeder, vader en haar oma”, aldus de inspecteur. “Het verhaal kon niet beter eindigen dan dit.”

Hevige regenval

Pilbara is een van de West-Australische regio’s die de afgelopen dagen zijn getroffen door hevige regenval, wat heeft geleid tot overstromingen en wegafsluitingen. Een tropische cycloon raasde vorige week langs de westkust van Australië en zorgde voor een enorme regenval in de regio.

Ondertussen regent het ook flink in het door bosbranden getroffen zuidoosten van Australië. De fikse regenbuien zorgen voor blijdschap bij de brandweer in het gebied. “We hopen dat dit de komende dagen zo doorgaat”, laat de brandweer van New South Wales vandaag weten. “De regen is de afgelopen 24 uur over de meeste getroffen gebieden gevallen. En dat is geweldig nieuws.” Het maakt het blussen van de branden een stuk makkelijker.

Waarschuwing

Toch waarschuwen de autoriteiten nu ook voor de hevige regenbuien. Als de gebieden vol stromen met water kan het voor brandweerwagens moeilijk zijn de verschroeide gebieden te bereiken. Ook is er een kans op overstromingen, omdat de verbrande grond het water niet kan vasthouden.



De bosbranden, die sinds decennia niet zo hevig waren, hebben enorme stukken land verschroeid. Zeker 28 mensen kwamen om, meer dan 2.000 huizen zijn verwoest en veel dieren stierven. Duizenden Australiërs moesten worden geëvacueerd.