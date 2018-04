Matador overleeft als bij wonder voor tweede keer op rij bloedig stierengevecht Jolien Meremans

Bron: FOXnews 0 Een Spaanse matador werd op een venijnige manier door een stier gespietst tijdens een weekendevenement in Sevilla, Spanje. Een van de hoorns kwam in het been van de matador terecht en maakte een snede van zes centimeter diep. Het was zijn eerste act na een vorig ongeval met een stier.

Het zit matador Roman Collado echt niet mee. De man werd afgelopen weekend voor een tweede keer op rij gespietst door een stier in de ring van Sevilla, Spanje. Het laatste ongeval werd hem bijna fataal. De stier wierp de matador op met zijn hoorn, die aan de broek van de man vastzat. Het been van Collado werd door de slag helemaal opengereten.

Opnieuw pauze

Collado werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en werd daar meteen geopereerd om de snede te dichten en het bloeden te stoppen, meldde Publinews. Zijn agent, Nacho Lloret, vertelde de nieuwssite hoe erg Collado er precies aan toe was: "Wat op dit moment het meest zorgwekkend is, is het vaatletsel”.

Collado tweette even later dat alles in orde was en beloofde terug te keren naar de ring.

De matador had eerder een pauze genomen van het stierenvechten nadat hij tijdens een incident in Valencia de arm en de borst had beschadigd. De tijdsperiode tussen de twee gevechten was niet meteen duidelijk.

📹VÍDEO.- #Maestranza18 Accidentada tarde de Román Collado en la primera de la #FERIAdeABRIL #FeriaSevilla18 @RomanCollado https://t.co/0T7strmCi9 pic.twitter.com/UMwMG7IGfI Burladero.tv(@ burladerotv) link