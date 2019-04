Massaverhuis naar nieuwe luchthaven van Istanbul FVI

In Istanbul in Turkije is vrijdag de massaverhuis van de oude naar de nieuwe luchthaven gestart. Honderden vrachtwagens met materiaal dat gebruikt wordt op de luchthaven, zijn onderweg van Ataturk International Airport naar de 40 kilometer verderop gelegen nieuwe luchthaven Istanbul Airport.

De operatie startte vrijdagochtend om 3.30 uur lokale tijd. Ze zou zo'n 45 uur in beslag nemen, schrijft het Turkse persbureau Anadolu. Alles samen zullen zo'n 700 trucks 50.000 ton materiaal moeten verhuizen. Bij de operatie zijn ook 1.800 personeelsleden betrokken.

Los daarvan gaat Turkish Airlines op haar beurt 280 toestellen verhuizen van de oude naar de nieuwe luchthaven. Die laatste is al enkele maanden operationeel, maar ze wordt nog maar voor een beperkt aantal vluchten gebruikt.

Vanaf zaterdag 2 uur 's ochtends zal het luchtverkeer op beide luchthavens gedurende twaalf uur stilliggen. Ook drie autosnelwegen zullen vanaf vrijdagavond voor zeker enkele uren tot een hele dag gesloten worden. Vanaf zaterdag middernacht zullen de grote internationale luchtvaartmaatschappijen dan gebruikmaken van de nieuwe luchthaven Istanbul Airport, die gelegen is in het Europese deel van Turkije.

Istanbul Airport werd in oktober vorig jaar ingehuldigd door president Recep Tayyip Erdogan. De bedoeling was dat ze tegen eind 2018 volledig operationeel zou zijn, maar er kwam verschillende malen uitstel, onder meer door protesten van bouwarbeiders over de onveilige werkomstandigheden.

De nieuwe luchthaven wil op termijn de drukste ter wereld worden, met een eventuele capaciteit van 200 miljoen passagiers per jaar. Momenteel gaat die titel naar de Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport in de VS, met een capaciteit van net geen 104 miljoen passagiers per jaar.

Istanbul telt ook nog een tweede internationale luchthaven (Sahiba Gokcen Airport), in het Aziatische deel van de stad.