Massaprotest in Barcelona voor onafhankelijkheid Catalonië, politie lost waarschuwingsschoten

01 oktober 2018

21u30

Bron: ANP 3 Catalanen zijn vanavond in Barcelona massaal de straat opgegaan om te onderstrepen dat het separatisme nog altijd leeft in Catalonië. De politie schatte volgens Spaanse media de opkomst op 180.000 mensen. Op het grootste spandoek was te lezen: "Zelfbeschikking is een mensenrecht''.

De menigte verzamelde zich op Plaça de Catalunya in het centrum van de stad om daarna naar het parlementsgebouw te lopen. Een deel van de demonstranten ging ook naar het hoofdkwartier van de federale politie. Dat leidde tot spanningen en op beide plekken tot enkele schermutselingen met de ordehandhavers. Die losten enkele waarschuwingsschoten om de betogers te verspreiden.

De betoging was georganiseerd om het onafhankelijkheidsreferendum van een jaar geleden te herdenken. De door Madrid verboden volksraadpleging ontaardde toen in ongeregeldheden, onder meer doordat de politie probeerde te voorkomen dat burgers naar de stembus zouden gaan.

Isabel Celáa, woordvoerster van de nieuwe Spaanse regering van de socialist Pedro Sánchez, omschreef de politie-inzet door diens voorganger als een "fout''. Ze noemde 1 oktober een treurige dag, maar riep de Catalaanse regering tegelijkertijd op te stoppen met haar "confronterende retoriek''. Regiopremier Quim Torra benadrukte dat zijn kabinet het "democratische mandaat'' van het referendum in ere houdt en de mensen die geleden hebben onder de represailles blijft steunen.



Na de stemming en het besluit tot afscheiding van Spanje zette Madrid de regioregering van Carles Puigdemont in het najaar van 2017 af. De leider vluchtte naar België.

Eerder op de dag blokkeerden separatisten enkele belangrijke wegen in Barcelona. Ze legden ook het treinverkeer enige tijd plat in Girona. De betogers drongen in deze stad bovendien het Catalaanse regeringsgebouw binnen om de Spaanse vlag te strijken en de 'estelada' te hijsen, de vlag van de onafhankelijkheidsbeweging. Ook in Lleida en Tarragona waren er demonstraties.

