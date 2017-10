Massamoordenaar Las Vegas vaste klant bij Starbucks: "Hij schold hier zijn vriendin geregeld publiek uit" Joeri Vlemings

11u15

Bron: LA Times 0 Reuters/PN Bij de inpandige Starbucks van het Virgin River Casino in Mesquite hielden ze hun hart vast, telkens als Stephen Paddock (64) en zijn vriendin, Marilou Danley (62), hun vaste koffie kwamen bestellen. Paddock, de massamoordenaar van Las Vegas, had de lelijke gewoonte Danley in het openbaar de huid vol te schelden.

"Dat gebeurde vaak", zegt Esperanza Mendoza, gerante van de Starbucks. De bestelling van de twee was altijd dezelfde: een venti mocha cappuccino voor hem, een medium caramel macchiato voor haar. "Het leek alsof hij nooit sliep", zegt Mendoza aan de LA Times. "Hij had enorme wallen onder zijn ogen." Paddock had ook een stevige bierbuik en was groot. Danley kwam maar tot aan zijn ellebogen, volgens Mendoza.

"Ik betaal voor jou"

Stephen Paddock was een fervent gokker en had een casinokaart, waarmee hij op gokmachines gewonnen punten kon gebruiken als geld om winkelwaar uit het casino te betalen. Mendoza vertelt hoe hij Danley in de Starbucks behandelde als ze hem vroeg met die bewuste kaart te betalen. "Hij keek dan vanuit de hoogte op haar neer en zei, heel gemeen: 'Je hebt mijn casinokaart hiervoor niet nodig. Ik betaal wel voor je drankje, net zoals ik voor jou betaal'. Zij antwoordde dan zachtjes 'oké' en ging weer achter hem staan. Hij was erg brutaal tegenover haar in ons bijzijn."