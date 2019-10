Massale volkswoede in Libanon tegen heersende elite: overheid schrapt WhatsApp-taks KV

18 oktober 2019

20u47

Bron: Reuters, BBC 4 In Libanon woeden al voor de tweede dag op rij hevige protesten. Tienduizenden boze betogers trekken door de straten, blokkeren wegen en steken autobanden in brand. De veiligheidsdiensten zetten traangas in. Ze eisen dat de politieke elite - die volgens hen verantwoordelijkheid is voor de economische crisis in het land - opstapt. Het zijn de grootste betogingen in Libanon in jaren.

Bij zonsondergang trokken de betogers vandaag door de dorpen en straten in alle hoeken van Libanon en in hoofdstad Beiroet. Geen enkele politieke leider - moslim of christen - bleef van hun woede gespaard. Met spandoeken en al scanderend roepen ze de regering op tot ontslag. Onder andere president Michel Aoun, premier Saad Hariri en parlementsvoorzitter Nabih Berri moeten aftreden, klinkt het.

Belasting op Whatsapp

De nieuwe onlusten zijn het gevolg van woede onder de bevolking over inflatie, het steeds duurder wordende levensonderhoud en de voorstellen om nieuwe belastingen in te voeren, waaronder een taks van 18 eurocent per dag op telefoontjes via apps zoals Whatsapp, FaceTime en Facebook Messenger. Dat laatste plan werd echter enkele uren later weer afgevoerd, nadat het tot heftige confrontaties kwam tussen betogers en veiligheidsdiensten.



Volgens een bron binnen de veiligheidsdiensten kwamen twee betogers om en raakten vier anderen gewond nadat de lijfwachten van een voormalig parlementslid in de lucht schoten in de noordelijke stad Tripoli.

Gisteren raakten al tientallen mensen gewond bij de betogingen, die doen denken aan de Arabische Lente die in 2011 een einde maakte aan het bewind van vier presidenten in de Arabische wereld.

Tekst gaat verder onder de foto.

“Tegenwerking”

In een toespraak aan de betogers zei de Libanese premier Saad Hariri vandaag dat zijn land een “ongeziene, moeilijke tijd” doormaakt. Zijn rivalen binnen de overheid zijn volgens hem verantwoordelijk voor de huidige crisis. Zij houden immers hervormingen tegen die een einde zouden kunnen maken aan de economische crisis, aldus de premier. Hariri verduidelijkte niet over wie hij het precies had, maar gaf aan dat hij al tegenwerking krijgt voor zijn hervormingen sinds de regeringsvorming. Wat de oplossing ook is, we hebben geen tijd meer en ik heb mezelf nog maar een klein beetje tijd gegeven”, stelde hij vandaag. De premier stelt een deadline voorop van 72 uur binnen dewelke er oplossingen moeten komen.

Ook Gebran Bassil, de Libanese minister van Buitenlandse Zaken, beschuldigt andere partijen ervan hervormingen tegen te houden. De overheid moet volgens hem inspanningen leveren om de corruptie te stoppen en de invoering van nieuwe belastingen te vermijden. “Een alternatief voor de huidige regering zou veel erger zijn en zou tot een catastrofe en tweedracht kunnen leiden”, aldus de minister, die tevens de schoonzoon is van president Aoun.

Sjiitische betogers vielen ook de kabinetten aan van afgevaardigden van Hezbollah, een pro-Iraanse militie in Libanon, en van Amal, een sjiitische organisatie die in het land streeft voor emancipatie van de sjiieten.

Corruptie

Economen, investeerders en ratingbureaus waarschuwen ervoor dat de Libanese economie en het financiële systeem op het punt staat in te storten. Buitenlandse bondgenoten dringen er bij Hariri op aan om zijn lang beloofde hervormingen door te voeren.

De Libanese politiek wordt echter geplaagd door belangenvermenging. Veel politici waren militieleiders tijdens Libanese burgeroorlog (1975 - 1990) en gebruiken overheidsmiddelen voor hun eigen politiek voordeel. Ze zijn niet geneigd om dat op te geven.