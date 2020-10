Massale vissterfte verwacht na overstromingen in Australië LH

13 oktober 2020

10u48

Bron: Belga 0 In het zuidoosten van Australië zijn massaal veel dode vissen aangetroffen, nadat recordoverstromingen de staat Victoria hebben geteisterd. Naar verwachting gaat het om duizenden vissen.

Aan de kust van de staat Victoria viel er op 48 uur evenveel regen als normaal gedurende een maand. De normaal heldere rivieren zijn bruin geworden. Het gaat volgens lokale media om de grootste overstromingen in 50 jaar.

Op de oevers van de Glenelgrivier werd een aanzienlijke hoeveelheid dode vissen gevonden.

Volgens deskundigen is dit waarschijnlijk te wijten aan een daling van het zuurstofgehalte in de rivier. "Tot onze spijt moeten we melden dat de riviermonding van de Glenelg op dit moment een massale vissterfte kent na de recente overstromingen", schreef de Glenelg Hopkins Catchment Management Authority (CMA) maandag op Facebook.

De autoriteiten verwachten pas verbetering wanneer de stroom het water van slechte kwaliteit naar zee brengt.