Massale vissterfte in Australië nadat as van bosbranden in rivier stroomt HLA

18 januari 2020

09u34

Bron: The Guardian 0 Naar schatting honderdduizenden vissen zouden gestorven zijn in het door bosbranden zwaar geteisterde New South Wales nadat as en slib door de hevige regenval van de afgelopen dagen in de river Macleay is gestroomd. De impact van de massale vissensterfte zou nog decennia lang merkbaar zijn, schrijft de Britse krant The Guardian.

Volgens de lokale bevolking en de vissers stinkt de rivier naar rottende vegetatie en dode vis. Larry Newberry, een recreatieve visser, volgde de rivier zo’n 100 kilometer lang. “Na wat ik heb gezien zou ik niet verbaasd zou zijn dat in minstens 100 kilometer van de rivier elke vis is weggevaagd,” zei hij in The Guardian. “De stank was overweldigend - het stonk zo erg dat ik moest kokhalzen. Het zijn de dode vissen, de rottende vegetatie, de as van de branden en misschien ook de brandvertrager.”

Kenners vrezen dat de massale vissterfte grote gevolgen zal hebben op het Australische visbestand. Onder meer de Australische zeebaars is hard getroffen door de overstromingen. Herstel van het visbestand kan decennia duren, zegt een ecoloog.

Er wordt de komende uren en dagen nog meer regen voorspeld in verschillende delen van Australië. Het meteorologisch instituut waarschuwt voor hevige overstromingen.