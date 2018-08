Massale vissterfte door extreme hitte in Zwitserse Rijn TTR

06 augustus 2018

15u08

Bron: Belga 1 In de Boven-Rijn is een aan de hitte gerelateerde vissterfte begonnen. In het weekeinde werd al meer dan een ton dode vis uit het water gehaald, meldt de Zwitserse Visserijvereniging vandaag.

Vooral vlagzalmen, die temperaturen tot 23 graden kunnen verdragen, zijn getroffen. In Stein am Rhein ten westen van het Bodenmeer is het Rijnwater al meer dan 27 graden warm. Het kanton Schaffhausen wil in de loop van de namiddag over de situatie informeren.

De Zwitserse autoriteiten hadden in juli al tussen het Bodenmeer en Schaffhausen beschermende maatregelen doorgevoerd. Zo werden zes koudwaterbekkens als toevluchtsoorden voor de vissen uitgebaggerd, aan de instroom van koudere beken. De maatregelen waren tenminste in de eerste dagen van de grote waterhitte doeltreffend. Duizenden vissen zochten de koudere beken op.

In de hete zomer van 2003 crepeerden volgens de Zwitserse milieudienst minstens 50.000 vlagzalmen in de Rijn. Of het nu ook tot een dergelijke ontwikkeling komt, is de vraag. "De prognoses zien er niet goed uit", zei Samuel Gründler, verantwoordelijk voor wildbeheer van de Zwitserse Visserijvereniging vorige week al.