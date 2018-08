Massale vechtpartij op trein leidt tot paniek: reizigers verstoppen zich onder stoel Karen Van Eyken

28 augustus 2018

17u57

Bron: Die Welt, Presseportal 0 Op een trein in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg is een massagevecht ontstaan. Met riemen en ijzeren stangen sloegen mannen op elkaar en dit in meerdere wagons. Angstige passagiers verstopten zich onder hun stoel. Alleen de noodrem bracht soelaas. De politie is op zoek naar de daders.

In de nacht van zondag op maandag zijn twee groepen met elkaar in botsing gekomen in een regionale trein van Freiburg naar Bazel. Er brak een knokpartij uit die zich over meerdere wagons afspeelde. Er werden ook ijzeren staven en riemen gebruikt. De andere passagiers verborgen zich uit angst onder hun stoelen. Meerdere passagiers verwittigden de politie. Nadat een reiziger aan de noodrem had getrokken, kwam de trein tot stilstand in het station van Schallstadt.

Twee mannen raakten tijdens het gevecht lichtgewond, één liep een neusbreuk op. "Volgens ooggetuigen waren er 20 mensen bij de vechtpartij betrokken", zei een woordvoerster van de federale politie. "Zes mannen konden we opsporen, de anderen zijn gevlucht." Omdat de gearresteerde verdachten dronken waren, liep het verhoor behoorlijk wat vertraging op. Er zouden zowel Duitsers als Afghanen bij betrokken geweest zijn.

De regionale trein liep 70 minuten vertraging op.