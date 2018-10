Massale vaccinatie tegen cholera in Jemen tijdens vierdaags staakt-het-vuren

05 oktober 2018

Bron: Belga, VN 0 In Jemen zijn de voorbije dagen zo'n 300.000 mensen ingeënt tegen cholera. Onder hen bevinden zich ook 164.000 kinderen onder de 15 jaar. De vaccincatieronde is een campagne van het VN-kinderfonds UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De campagne is mogelijk dankzij een vierdaags staakt-het-vuren.

De vaccinaties zijn uitgevoerd in de buurt van de havenstad Hodeida en de stad Ibb. Het is niet de eerste keer dat zo'n massale vaccinatiecampagne op poten wordt gezet. De vorige keer zijn 387.400 mensen ingeënt tegen de ziekte. Nadat de voorbije maanden het aantal gevallen van cholera opnieuw is toegenomen, besloten de WHO en UNICEF een nieuwe campagne te starten in de hoop zo een derde grote uitbraak van de ziekte te voorkomen.

Ondertussen hebben 3.000 hulpverleners op vier dagen tijd al zo'n 306.000 mensen ingeënt tegen de ziekte. Ook dit weekend zullen nog vaccins toegediend worden. In totaal zouden zo'n 540.000 mensen gevaccineerd moeten worden.

Sinds april 2017 zijn in de ziekenhuizen in Jemen 1,2 miljoen mogelijke gevallen van cholera vastgesteld. In 2018 zijn er al meer dan 154.500 zieken geteld. Meer dan 2.500 mensen zijn al aan de ziekte gestorven.

Staakt-het-vuren

De vaccinatiecampagne is mogelijk dankzij een vierdaags staakt-het-vuren deze week. De vechtende partijen zijn overeengekomen om hun wapens gedurende enkele dagen neer te leggen. Op die manier kan humanitaire hulp de mensen veilig bereiken.

"Dit is een snelle oplossing", zegt Henrietta Fore van UNICEF over de vaccinatieronde. "Enkel een duidelijke politieke oplossing kan de gezondheid van kinderen in het land verzekeren op lange termijn."

"Het is onaanvaardbaar dat mensen sterven aan een ziekte die te voorkomen is", zegt dokter Tedron Adhanom Ghebreyesus van de WHO. "We zijn dankbaar voor het staakt-het-vuren, dat het mogelijk maakt om de vaccinatiecampagne uit te voeren. Maar uiteindelijk is vrede de enige weg naar gezondheid."

Burgeroorlog

In het straatarme Jemen woedt al sinds 2014 een burgeroorlog, die volgens schattingen van de VN al aan minstens 28.000 mensen het leven heeft gekost. Sjiitische Houthi-rebellen vechten er tegen aanhangers van president Abd Rabu Mansour Hadi. Die laatsten krijgen sinds 2015 luchtsteun van de Arabische coalitie onder leiding van het soennitische Saoedi-Arabië.

Humanitaire crisis

Als gevolg van het geweld is het land ook in een humanitaire crisis verzeild geraakt. De VN spreken zelfs van de zwaarste humanitaire crisis ter wereld. Zowat 22 miljoen mensen - ongeveer drie kwart van de bevolking - heeft humanitaire hulp nodig, terwijl zeven miljoen mensen niet genoeg te eten hebben.