Massale stroomstoring treft 48 miljoen inwoners van Argentinië en Uruguay

16 juni 2019

13u44

Bron: Mirror UK, BBC, Infobae 17 Een massale stroomstoring heeft ervoor gezorgd dat Argentinië en Uruguay zonder elektriciteit zitten. Dat meldt Edesur Argentina, een van de belangrijkste energiemaatschappijen van het land.

Volgens Argentijnse media begon de stroomonderbreking iets na 12:00 uur (7:00 uur lokale tijd). Het treinverkeer wordt hierdoor hevig verstoord. Volgens Edesur is het te wijten aan een fout in de hoogspanningen, maar een precieze oorzaak is nog niet bekend.

Volgens de Argentijnse nieuwswebsite Infobae hebben Uruguayaanse autoriteiten bevestigd dat de oorzaak van de stroomonderbreking in Argentinië ligt.

De totale bevolking van Argentinië en Uruguay samen, 48 miljoen mensen, zit nu zonder elektriciteit.

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz Edesur Argentina(@ OficialEdesur) link

