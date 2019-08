Massale respons na ‘bloedalarm’ politie El Paso Redactie

04 augustus 2019

08u14

Bron: AD 0 Inwoners van El Paso in Texas hebben massaal gevolg gegeven aan een oproep van de politie om bloed te doneren. Honderden mensen staan in de rij bij afnamelocaties, melden plaatselijke media.

De politie in El Paso wendde zich gisteravond via Twitter tot de bevolking met een ‘bloedalarm'. In het bericht stond dat er ‘dringend’ bloed nodig was voor de mensen die gewond raakten bij de schietpartij in het Walmart-winkelcentrum. Het gaat om zo'n 30 slachtoffers die naar minstens drie ziekenhuizen in de regio zijn vervoerd.

De oproep tot bloeddonatie was niet aan dovemansoren gericht. Inwoners van de stad, die ruim 680.000 inwoners telt, meldden zich in groten getale bij de door de politie genoemde afnamecentra. Op foto's gemaakt door bloeddonateurs zijn lange rijen wachtenden te zien. “We moeten ons met zijn allen inzetten voor de slachtoffers en hen helpen”, verklaarde Carlos Flores tegenover journalisten.

Volgens donateur Bryan Novak is de respons zo groot omdat het bloedbad in het winkelcentrum de inwoners heeft geschokt. “Het is een tragische dag geweest voor El Paso. Wij zijn misschien wel de veiligste stad in de Verenigde Staten en zijn niet gewend aan dit soort drama’s. Toen ik de oproep voor bloeddonatie zag, besloot ik me meteen te melden. Vanwege de grote toeloop moest ik mijn naam op een wachtlijst schrijven. Ze geven me een seintje wanneer ik kan terugkomen voor bloedafname. Omdat ik hier toch al ben en wil helpen, deel ik nu flessen water uit aan de wachtenden’’, verklaarde hij tegenover televisiezender NBC News .

Bloedbad

Bij de schietpartij in het winkelcentrum vielen zeker 20 doden. De vermeende schutter is aangehouden. Het gaat om een 21-jarige Texaan die voorafgaand aan het bloedbad een haatmanifest online zou hebben gezet.

Blood needed urgently. Multiple injured transported to various hospitals. Blood donation centers Vitalent Blood Services at 424 s Mesa Hills and 133 N Zaragoza EL PASO POLICE DEPT(@ EPPOLICE) link

*not my photo*

What a blood donation center looks like in El paso after police said there was an urgent need for blood 🥰 pic.twitter.com/xMI2cwHlP5 Parth Patel (blue check)(@ parthidkwho) link